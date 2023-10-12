Любой диалог с представителями сектора здравоохранения Палестины будет вестись в соответствии с официальной внешней политикой и политикой безопасности Латвии, подчеркнула в интервью агентству LETA советник министра здравоохранения Хосама Абу Мери в вопросах коммуникации Илона Оша.

На прошлой неделе — еще до нападения боевиков ХАМАС на Израиль — 5 октября 2023 года министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") встречался с должностными лицами Палестины, утверждается в запросе "Объединенного списка". На этой встрече, говорится в запросе, министр призвал жителей Палестины учиться и работать в Латвии. "Объединенный список" попросил министра здравоохранения ответить на ряд вопросов, в том числе о том, "основано ли приглашение для палестинцев приехать в Латвию учиться и работать на позиции правительства Эвики Силини по вопросам иммиграции и трудоустройства".

Оша подчеркнула, что руководство Минздрава твердо осуждает нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль: "Эти брутальные действия террористов, стоившие жизни мирным жителям, достойны осуждения".

В то же время она подчеркнула, что все реализованные Минздравом меры были в рамках общей позиции Латвии и Европейского союза (ЕС) в вопросе мирного процесса на Ближнем Востоке. При поддержке попыток диалога между ЕС и Палестиной, произошел диалог на дипломатическом и политическом уровне между Латвией и Палестиной, проведенный на уровне визитов и консультацией, пояснила Оша.

Консультации состоялись в Риге 4 и 5 октября, когда в столицу Латвии с визитом приехала заместитель министра иностранных дел и диаспоры Палестины Амаль Джаду. Визит состоялся по инициативе Палестины.

Оша напомнила, что во время встречи министр здравоохранения и заместитель палестинского министра иностранных дел обсудили возможности сотрудничества, актуальную ситуацию на Ближнем Востоке, а также сотрудничество в международных организациях. До сих пор между Латвией и Палестиной не было сотрудничества в сфере здравоохранения.

Она подчеркнула, что любой диалог с представителями сектора здравоохранения Палестины будет проходить в соответствии с внешней политикой и политикой безопасности Латвии.

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