Если бы пограничный пункт в Виентули не был закрыт, это создало бы угрозу безопасности Латвии, заявил в интервью Латвийскому радио начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс.

Он пояснил, что решение России разрешить гражданам Украины въезжать в РФ по суше только через КПП Виентули потенциально могло бы привести к концентрации нескольких тысяч человек на латвийской границе.

"Зная ситуацию, что из нашего региона [в день] в Россию в среднем выезжает около 600 человек, а пропускная способность пункта составляет 60-70 человек, это означает, что у границы каждый день будет скапливаться 500 человек, создавая тем самым как гуманитарную катастрофу, так и недовольство", — заявил Пуятс.

Глава Госпогранохраны добавил, что Латвия приняла решение о закрытии конкретного КПП, консультируясь с другими государствами. Кроме того, это не противоречит политике Украины, поскольку сама Украина призывала своих граждан не ездить в Россиию. Конечно, найдутся люди, чью жизнь осложнит закрытие погранперехода Виентули, однако в противном случае под угрозой окажется безопасность Латвии.

На вопрос о том, почему пришлось закрыть и пограничный пункт в Педедзе, глава Госпогранохраны ответил, что этот КПП очень маленький и предусмотрен для местного сообщения. Учитывая уже установленные ограничения между обеими странами, нет необходимости продолжать содержать такой маленький КПП, где движения фактически нет.

Пуятс допустил, что найдется кто-то, кто не заметит информацию о закрытии погранпереходов и захочет пересечь границу в тех местах и после 16 октября, поэтому информацию о принятых изменениях служба пытается распространить максимально широко, в том числе с переводом на несколько иностранных языков.

Как сообщалось ранее, правительство Латвии поддержало приостановку работы пограничных пунктов Педедзе и Виентули.

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