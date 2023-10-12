Латвийские пограничники задерживают около 95% нарушителей границы, однако невозможно поставить пограничника на каждом квадратном метре границы, особенно в то время, когда строительство пограничной инфраструктуры еще не завершено, заявил начальник Государственной пограничной охраны (ГПО) Гунтис Пуятс, комментируя ситуацию на латвийско-белорусской границе.

"Я призываю не говорить о каких-то дырах. Пограничная охрана патрулирует латвийско-белорусскую границу имеющимися средствами и ресурсами, и в этом году пограничники уже удержали 11 027 человек от незаконного пересечения границы", — сказал начальник ГПО.

В ситуации, когда ежедневно сотни людей пытаются незаконно пересечь границу и пограничники должны реагировать на это, а граница еще не полностью оборудована, не исключено, что какая-то группа может остаться незамеченной.

Пограничники в других странах также не в состоянии полностью предотвратить все попытки проникновения, и некоторым людями удается пересечь границы, несмотря на заграждения. Кроме того, по словам Пуятса, не во всех местах можно установить заграждения из-за особенностей местности.

"В процентном отношении мы ловим 95% нарушителей. Однако уже скоро вступят в силу более строгие уголовные наказания за незаконное перемещение людей через границу, и это также должно послужить сдерживающим фактором", — подчеркнул Пуятс.

Что касается группы иммигрантов, задержанных на этой неделе в Каплавской волости, начальник ГПО отметил, что они были задержаны всего в километре от границы и уже отправлены обратно в Беларусь.

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