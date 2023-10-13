Для отрасли внутренних дел необходимо предусмотреть существенный прирост финансирования уже в проекте госбюджета на 2024 год, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, который сегодня встретился в Рижском замке с министром внутренних дел Рихардом Козловскисом.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, стороны встретились, чтобы обсудить приоритеты государственного бюджета Министерства внутренних дел на 2024 год, ход строительства ограждения на латвийско-белорусской и латвийско-российской границе и вопрос охраны границы, а также проблематику зарплат работающих в системе внутренних дел и привлечения персонала.

"Отрасли внутренних дел необходим и должен быть предусмотрен существенный прирост финансирования уже в проекте госбюджета на 2024 год, так как сейчас не удается привлечь работников из-за низкого уровня зарплат", - сказал президент.

Президент и министр внутренних дел обсудили условия безопасности в образовательных учреждениях Латвии. Должностные лица сошлись во мнении, что необходимо разработать единый алгоритм действий на случай различных кризисов. В этом контексте важно сотрудничество с самоуправлениями и в действиях по спасению, и в обеспечении безопасности, и в управлении кризисами.

"Большая ответственность отрасли внутренних дел - поддержание безопасной среды в Латвии, в том числе путем обеспечения оперативного информирования и оповещения общества в случае угрозы общественному порядку и безопасности лиц. Это вопрос, который необходимо совершенствовать", - подчеркнул Ринкевич.

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