Возможно, угрозы, полученные школами Латвии на э-мейлы — часть гибридной атаки, такое мнение в интервью TV24 высказал президент страны Эдгар Ринкевич, сообщило агентство LETA.

Президент отказывается давать оценку произошедшему до тех пор, пока ответственные ведомства не подведут итоги расследования. По словам Ринкевича, злоумышленники тщательно выбрали время отправки электронным писем, поскольку в субботу группировка боевиков ХАМАС атаковала Израиль, что повысило чувствительность общества к возможным террористическим угрозам.

"Я очень хорошо понимаю учителей и родителей, для которых это был тревожный момент. На встрече с министром внутренних дел я планирую обсудить финансирование системы внутренних дел, приоритеты министерства, мы также поговорим о Восточней границе. Хочу обсудить эти вопросы с министром", — сказал президент.

По мнению Ринкевича, случай с рассылкой угроз латвийским школам показал, что алгоритм действий ясен, если такие угрозы получают одна или две школы, один или два магазина. Однако, если это затрагивает широкий круг людей, должен быть разработан алгоритм, каким образом принимаются такие решения, кто принимает решения, что и как делать.

"Определенно нужно улучшать сотрудничество между системами образования и внутренних дел. Должен быть один ответственый, который принимает решение, например, если уровень угрозы низкий и не рассматривается существенным. Должен быть тот, у кого есть последнее слово. По моему мнению, над этим нужно немного поработать", — сказал президент. Ринкевич обратился к общественности, напомнив, что мы живем в чрезвычайно тяжелые времена, когда провокации, инциденты и гибридные атаки стали повседневными.

Как уже сообщалось, в начале недели в течение двух дней сотни латвийских школ и детсадов получили анонимные угрозы на э-мейлы на русском языке. Государственная полиция заявила, что это угрозы низкого уровня, а сама рассылка была целенаправленной преступной акцией, направленной на дестабилизацию общества.

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