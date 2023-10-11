Уровень террористической угрозы в стране остается по-прежнему низким, подчеркнул на специально созванной пресс-конференции глава Службы государственной безопасности (СГБ) Нормундс Межвиетс, призвав общество соблюдать спокойствие. В свою очередь, шеф Государственной полиции Армандс Рукс заявил, что расследование рассылки э-мейлов с угрозами, полученных вчера и сегодня школами и детсадами, продолжается — в том числе, запрошена информация у "Европола"

"Могу заверить, что эти угрозы, связанные с тем, что якобы в разных учебных заведениях могут быть размещены взрывчатые средства, мы оцениваем, как угрозы низкого уровня", — сказал Армандс Рукс в начале пресс-конференции.

По словам шефа Госполиции, ведется активное расследование, возбуждены уголовные процессы. В том числе, идентифицированы подобные — пусть и менее масштабные — инциденты, происходившие в Латвии прежде. Рукс отметил, что источник нынешних угроз действует не только в Латвии, но и в других странах — Польше и даже США.

Сейчас Госполиция ждет даннные от "Европола" в отношении того, не активизировались ли эти источники угроз зарубежом.

Упомянув о том, что сегодня из-за множества звонков был перегружен телефон 110, Рукс подчеркнул, что можно получить консультации и по информационному телефону Государственной полиции 67075333.

Рукс назвал ситуацию, созданную рассылкой угроз школам и детсадам, "адресной осознанной акцией, которая затрагивает детей, вызывает беспокойство у родителей, у работников учебных заведений и, конечно, у самоуправлений". По словам главы Госполиции, можно понять эмоциональную реакцию на эту ситуацию. "Мы тщательно оценили, что происходит. Мы работаем вместе с Службой госбезопасности, с образовательными учреждениями, самоуправлениями, и проводим все необходимые соответствующие мероприятия, чтобы информировать", — подчеркнул Рукс. В то же время он признал, что страна впервые столкнулась с такой масштабным нападением.

Говоря о потенциальных преступниках, Рукс сказал, что "можем говорить о лице или группе лиц, у которых есть определенные специфические знания в сфере технологий". Цель осуществленной акции — дестабилизировать латвийское общество, вызвав нарушения в работе госучеждений и недоверие к работе и способностям госслужб и так далее. Такие атаки, по словам начальника Госполиции, не так легко расследовать и раскрыть, но "инструменты, которые позволяют это сделать, доступны в полной мере — как нам самим, так есть и у партнеров по сотрудничеству, например, у коллег из "Европола".

Армандс Рукс еще раз подчеркнул: нельзя исключить того, что за рассылкой угроз стоят недружественные Латвии страны. Главная задача, которая сейчас поставлена — предотвратить повторение такой атаки, не допустить серию подобных нападений, отметил глава Госполиции. "Обществу надо быть готовым", — сказал Рукс, подчеркнув, что преступники "кормятся" ощущением того, что в результате их деятельности расшатывается общество, возникает паника. Это стимулирует преступников, по словам Рукса, продолжать осуществлять атаки. "Вы можете положиться на учреждения, на Госполицию, на Службу госбезопасности, мы знаем, что делаем и знаем, что нужно делать", — заверил шеф Госполиции. Он отметил и то, что общество дополнительно взбудорожено геополитической ситуацией и последними событиями в мире, что "мы все чувствуем".

"Первое ключевое слово — спокойствие, без паники, не вызываем панику в учреждениях, не вызываем панику у детей и родителей", — сказал Рукс.

В свою очередь, начальник Службы госбезопасности (СГБ) Нормундс Межвиетс подчеркнул, что уровень угрозы терроризма в Латвии остается по-прежнему низким — невзирая на осуществленную рассылку с угрозами учебным заведениям. Как от национальных, так и иностранных партнеров не поступала информация, которая бы дала повод повысить этот уровень угрозы.

Нельзя полностью исключить то, что лицо или группа лиц, реализовавшая рассылку, связана с недружественными Латвии государствами, поскольку мы уже длительное время живем в условиях гибридной войны, в напряженных геополитических условиях, сказал Межвиетс, подчеркнув, что нельзя полностью исключить ситуация, что Латвия станет субъектом таких атак. "Цель — дестабилизировать ситуацию, посеять панику", — подчеркнул шеф СГБ. И если общество реагирует таким образом, то частично провокаторы достигают своей стратегической цели.

"Призываю всех воздержаться от ажиотажа и паники, это то, чего хочет наш противник. Нужно сохранять спокойствие", — сказал Межвиетс. По его словам, такие провокации не уникальны, подобные события происходят и в других странах, полностью исключить повторение нельзя.

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