Сейчас из-за большого количества звонков, связанных с угрозаами, поступающими на э-мейлы учебных заведений, перегружен телефон Государственной полиции 110. Об этом сообщила сама Госполиция.

Полиция напоминает, что угрозы оцениваются как низкие. В эвакуации нет необходимости, учебные заведения могут продолжать работать.

Госполиция разослала всем дошкольным учреждениям и отдельным школам рекомендации, как действовать.

Стражи порядка напоминают, что в такой ситуации важно сохранять спокойствие и действовать рационально.

Как уже сообщалось, в ночь на среду, 11 октября, многие латвийские дошкольные образовательные учреждения получили электронные письма с угрозами безопасности. Однако Государственная полиция призывает сохранять спокойствие и продолжать работу в обычном режиме, не предпринимая никаких мер по эвакуации, сообщил в интервью Латвийскому телевидению шеф полиции Армандс Рукс.

По его словам, незадолго до часа ночи около 400 латвийских детских садов получили такие же письма с угрозами, как и школы во вторник.

Позже в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 Рукс добавил, что среди получателей были еще несколько школ и вузов.

Полиция уже отреагировала и разослала в эти учебные заведения уведомления о том, что угроза считается низкой, и поэтому эвакуация не требуется.

Рукс призвал население Латвии прислушаться к рекомендациям полиции и не паниковать, поскольку письма с угрозами распространяются намеренно для дестабилизации ситуации в обществе. Полиция делает все возможное для раскрытия этого преступления, заверил Рукс, добавив, что привлекаются лучшие специалисты, в том числе и из-за рубежа.

Он не стал раскрывать имеющуюся в распоряжении полиции информацию о том, откуда могли быть отправлены эти письма с угрозами, однако признал, что конкретный преступник или преступная группа обладают хотя бы небольшими знаниями в сфере информационных технологий. Рукс также не скрывал, что в случае, если преступление совершено из недружественных Латвии стран, привлечь виновников к ответственности будет непросто.

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