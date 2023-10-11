Сегодня ночью многие латвийские дошкольные образовательные учреждения также получили электронные письма с угрозами о возможных рисках безопасности, однако Государственная полиция призывает сохранять спокойствие и продолжать работу в обычном режиме, не предпринимая никаких мер по эвакуации, сообщил в интервью Латвийскому телевидению шеф полиции Армандс Рукс.

По его словам, минувшей ночью незадолго до 1 часу около 400 латвийских детских садов получили такие же письма с угрозами, как и школы во вторник.

Позже в интервью программе "900 секунд" телеканала TV3 Рукс добавил, что среди получателей были еще несколько школ и вузов.

Полиция уже отреагировала и разослала в эти учебные заведения уведомления о том, что угроза считается низкой, и поэтому эвакуация не требуется.

Рукс призвал население Латвии прислушаться к рекомендациям полиции и не паниковать, поскольку письма с угрозами распространяются намеренно для дестабилизации ситуации в обществе. Полиция делает все возможное для раскрытия этого преступления, заверил Рукс, добавив, что привлекаются лучшие специалисты, в том числе и из-за рубежа.

Он не стал раскрывать имеющуюся в распоряжении полиции информацию о том, откуда могли быть отправлены эти письма с угрозами, однако признал, что конкретный преступник или преступная группа обладают хотя бы небольшими знаниями в сфере информационных технологий. Рукс также не скрывал, что в случае, если преступление совершено из недружественных Латвии стран, привлечь виновников к ответственности будет непросто.

Руководителям учебных заведений Рукс напомнил, что в таких ситуациях важно сохранять спокойствие и действовать рационально, но конечно, не терять бдительности и обращать внимание на все необычные случаи и сообщать полиции в случае возникновения подозрений в какой-либо реальной угрозе.

Как уже ранее писал портал Delfi, во вторник сотни латвийских школ получили идентичные письма с угрозами о якобы существующей угрозе безопасности и эвакуировали учеников, однако полиция заявила, что угроза не представляет особого риска и причин для беспокойства нет.

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