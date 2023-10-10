Около 300 школ Латвии были эвакуированы в связи с угрозами, поступившими на школьные адреса электронной почты. Госполиция также подтверждает случившееся, пишет LSM.lv.
Начальник Госполиции Армандс Рукс сообщил в интервью Латвийскому радио, что около 300 латвийских школ получили электронные письма с угрозами. Учебные заведения получили три типа уведомлений с нескольких электронных адресов. Первые письма были получены около полуночи.
Рукс пояснил Латвийскому радио, что отправитель сгенерировал разные адреса электронной почты, но все случаи взаимосвязаны.
"В виртуальной сети с использованием различных методов сокрытия создаются IP-адреса, адреса электронной почты", — сообщил Рукс, заявив, что также наблюдается связь с выявленными ранее случаями рассылки похожих электронных писем с угрозами. Вчера подобные письма получили и 10 судов Латвии. Цель этих писем — дестабилизировать общество и вызвать тревогу у жителей, однако связь этого случая с Россией Рукс пока не смог подтвердить.
Рукс допускает, что к произошедшему может быть причастен один или несколько человек. "Наша цель — физически выследить человека, а затем поступить с ним соответственно, по всей строгости закона", — подчеркнул Рукс.
Полиция отмечает, что причин для беспокойства нет.
Согласно имеющейся в распоряжении полиции информации, электронные письма были намеренно отправлены от одного адресата, после оценки всех обстоятельств, они рассматриваются как угроза низкого риска, и у жителей нет причин для беспокойства.
Госполиция проводит обычные проверки безопасности в учебных заведениях и поддерживает связь с персоналом школ по поводу необходимых действий, сообщила представитель Госполиции Симона Гравите.
Госполиция все эти случаи будет оценивать в рамках уголовного процесса.
"Такие электронные письма уже попадали в поле зрения Госполиции в прошлом, когда идентичный текст рассылался в различные учреждения, даже на сотни адресов, как и в этот раз. Для таких случаев Госполиция разработала четкие алгоритмы, ясно определяющие действия и оценку уровня риска", — говорится в заявлении Госполиции.
В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) порталу Delfi сообщили, что в таких случаях служба не получает вызовы, ими занимается Госполиция.
Госполиция напоминает, что за намеренное распространение ложного заявления о размещении взрывчатого, ядовитого, радиоактивного или бактериологического вещества или материала предусмотрена уголовная ответственность.
В социальных сетях появились сообщения об эвакуации в нескольких латвийских школах — учеников без верхней одежды просят покинуть учебные заведения.
Согласно информации в публично доступном Telegram-канале, конкретные угрозы связаны с ненавистью на национальной почве. А именно, некий мужчина опубликовал на русском языке информацию, призывая "латышских детей бояться". Он также публикует видеоролики из разных школ, где проходит эвакуация.
Информация в Telegram-канале публикуется с большой скоростью, включая угрозы различного характера.
Известно, что эвакуация затронула не только общеобразовательные учреждения, но и как минимум одно дошкольное образовательное учреждение.
В Министерстве образования и науки (МОН) сообщили, что после проверок школы возобновят свою работу.
Представитель МОН Эвия Ансонска пояснила агентству LETA, что у каждого учебного заведения есть план эвакуации и внутренние правила, предусматривающие действия руководства школы в случае угрозы, которым образовательные учреждения следуют.
"Госполиция классифицировала эти электронные письма как низкий уровень угрозы, а школы — как высокий риск безопасности, поэтому они действовали соответствующим образом, заботясь о безопасности учеников и педагогов. На данный момент мы попросили Госполицию уточнить алгоритмы безопасности, чтобы мы могли дать образовательным учреждениям более подробные разъяснения того, как следует действовать", — заявила представитель МОН.