Около 300 школ Латвии были эвакуированы в связи с угрозами, поступившими на школьные адреса электронной почты. Госполиция также подтверждает случившееся, пишет LSM.lv.

Начальник Госполиции Армандс Рукс сообщил в интервью Латвийскому радио, что около 300 латвийских школ получили электронные письма с угрозами. Учебные заведения получили три типа уведомлений с нескольких электронных адресов. Первые письма были получены около полуночи.

Рукс пояснил Латвийскому радио, что отправитель сгенерировал разные адреса электронной почты, но все случаи взаимосвязаны.

"В виртуальной сети с использованием различных методов сокрытия создаются IP-адреса, адреса электронной почты", — сообщил Рукс, заявив, что также наблюдается связь с выявленными ранее случаями рассылки похожих электронных писем с угрозами. Вчера подобные письма получили и 10 судов Латвии. Цель этих писем — дестабилизировать общество и вызвать тревогу у жителей, однако связь этого случая с Россией Рукс пока не смог подтвердить.

Рукс допускает, что к произошедшему может быть причастен один или несколько человек. "Наша цель — физически выследить человека, а затем поступить с ним соответственно, по всей строгости закона", — подчеркнул Рукс.

Полиция отмечает, что причин для беспокойства нет.

Согласно имеющейся в распоряжении полиции информации, электронные письма были намеренно отправлены от одного адресата, после оценки всех обстоятельств, они рассматриваются как угроза низкого риска, и у жителей нет причин для беспокойства.

Госполиция проводит обычные проверки безопасности в учебных заведениях и поддерживает связь с персоналом школ по поводу необходимых действий, сообщила представитель Госполиции Симона Гравите.

Госполиция все эти случаи будет оценивать в рамках уголовного процесса.

🔴Valsts policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka e-pasti apzināti izsūtīti no viena adresāta un, izvērtējot visus apstākļus, šie ir vērtējami kā zema riska līmeņa draudi un iedzīvotājiem nav pamata satraukumam. pic.twitter.com/BUXwQSMrlM — Valsts policija (@Valsts_policija) October 10, 2023

"Такие электронные письма уже попадали в поле зрения Госполиции в прошлом, когда идентичный текст рассылался в различные учреждения, даже на сотни адресов, как и в этот раз. Для таких случаев Госполиция разработала четкие алгоритмы, ясно определяющие действия и оценку уровня риска", — говорится в заявлении Госполиции.

В Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD) порталу Delfi сообщили, что в таких случаях служба не получает вызовы, ими занимается Госполиция.

Госполиция напоминает, что за намеренное распространение ложного заявления о размещении взрывчатого, ядовитого, радиоактивного или бактериологического вещества или материала предусмотрена уголовная ответственность.

В социальных сетях появились сообщения об эвакуации в нескольких латвийских школах — учеников без верхней одежды просят покинуть учебные заведения.

В разных публикациях отмечается, что эвакуация проводится в школах нескольких регионов Латвии.



Согласно информации в публично доступном Telegram-канале, конкретные угрозы связаны с ненавистью на национальной почве. А именно, некий мужчина опубликовал на русском языке информацию, призывая "латышских детей бояться". Он также публикует видеоролики из разных школ, где проходит эвакуация.

Информация в Telegram-канале публикуется с большой скоростью, включая угрозы различного характера.

Известно, что эвакуация затронула не только общеобразовательные учреждения, но и как минимум одно дошкольное образовательное учреждение.

В Министерстве образования и науки (МОН) сообщили, что после проверок школы возобновят свою работу.

IZM pašlaik apzina skolu skaitu, kas saņēmušas vēstules par apdraudējumu. Skolēni un pedagogi tiek evakuēti un drošības apsvērumu dēļ aicināti doties mājās. @Valsts_policija strādā, lai pārliecinātos, ka drošības risku nav. Plānots, ka pēc pārbaudēm skolas atsāks savu darbu. — Izglītības un zinātnes ministrija (@IZM_gov_lv) October 10, 2023

Представитель МОН Эвия Ансонска пояснила агентству LETA, что у каждого учебного заведения есть план эвакуации и внутренние правила, предусматривающие действия руководства школы в случае угрозы, которым образовательные учреждения следуют.

"Госполиция классифицировала эти электронные письма как низкий уровень угрозы, а школы — как высокий риск безопасности, поэтому они действовали соответствующим образом, заботясь о безопасности учеников и педагогов. На данный момент мы попросили Госполицию уточнить алгоритмы безопасности, чтобы мы могли дать образовательным учреждениям более подробные разъяснения того, как следует действовать", — заявила представитель МОН.

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