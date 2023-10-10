Министр внутренних дел Рихард Козловскис поручил принять меры по улучшению коммуникации для повышения эффективности действий школ при получении уведомлений об угрозах. Об этом сообщает агентство LETA.

По его словам, сейчас следователям важно понять происхождение электронных писем с ложными угрозами, разосланных во вторник 300 образовательным учреждениям Латвии. Министр не исключил, что за этими электронными письмами стоят российские службы, но утверждать этого нельзя.

"Конечно, такая целенаправленная рассылка электронных писем может свидетельствовать о каких-то тенденциях с учетом геополитической напряженности. В то же время мы должны быть информационно готовы соответствующим образом отреагировать в режиме 24/7", - отметил министр.

По его мнению, должен быть один источник, куда самоуправления могут обращаться за информацией о порядке дальнейших действий при получении угроз на электронную почту или по телефону. Этим источником мог бы стать будущий центр управления кризисами, который МВД создает для того, чтобы Латвия была готова оперативно реагировать и принимать решения о действиях в кризисных ситуациях, уменьшив необходимость политических решений.

"Если электронные письма одновременно получают 300 школ, то трудно связаться с каждым учреждением, и это не самый эффективный способ. Сейчас также ведется работа с Министерством образования и науки, чтобы был один информационный канал для координации необходимых действий", - отметил Козловскис.

При этом министр понимает действия школ, которые во вторник прервали учебный процесс и провели эвакуацию детей.

Как сообщалось, во вторник 300 школ Латвии получили идентичные электронные письма о возможных угрозах безопасности и некоторые из них эвакуировали учащихся из учебных заведений.

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