В нынешней геополитической ситуации и в условиях гибридной войны нельзя исключить возможность, что рассылку угроз учебным заведениям на э-мейлы целенаправленно реализуют недружественные Латвии государства, заявила, как сообщает агентство LETA, Служба государственной безопасности (СГБ).

В связи с электронными письмами с угрозами, полученными во многие учебные заведения и дошкольные образовательные учреждения Латвии, ВДД еще раз подтверждает, что уровень террористических угроз в Латвии низкий. Служба не располагает информацией, которая бы свидетельствовала о необходимости повышения уровня угрозы терроризма.

В то же время СГБ подчеркивает, что оснований для беспокойства в связи с полученными письмами с угрозами нет. СГБ призывает общественность не поддаваться провокациям и сохранять спокойствие.

В нынешней геополитической ситуации и в условиях гибридной войны нельзя исключить возможность, что рассылку угроз учебным заведениям на э-мейлы целенаправленно осуществляют недружественные Латвии государства, считает Служба государственной безопасности. Цель такой деятельности, по оценке службы, усиление чувства страха в обществе и психологического давления на различные группы латвийского общества, искусственное создание напряженности с целью дестабилизации ситуации в Латвии.

Указанное дело расследует Государственная полиция, которая возбудила уголовный процесс. СГБ в соответствии со своей компетенцией оказывает полиции необходимую поддержку в расследовании.

Как уже сообщалось, минувшей ночью письма с угрозами получили 400 детских садов. Государственная полиция уже заявила, что уровень угрозы оценивается как низкий, и эвакуация не требуется. Во вторник, 10 октября, такие письма получили школы.

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