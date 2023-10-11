При получении угроз учебные заведения должны проинформировать об этом Госполицию и действовать в соответствии с ее рекомендациями, договоренность о соблюдении такого алгоритма действий была достигнута в ходе видеоконференции, организованной Латвийским союзом самоуправлений (LPS). В ней участвовали сотрудники Госполиции и муниципальных Управлений образования.

Советник председателя LPS по вопросам образования и культуры Инара Дундуре подчеркнула, что учебные заведения, которые во вторник, 10 октября, и среду, 11 октября, эвакуировали детей из-за писем с угрозами, действовали в соответствии с установленными в Законе об общем образовании нормами.

Дундуре выразила решимость, что муниципалитеты будут и в дальнейшем продолжать сотрудничать со всеми ответственными службами в ситуациях, когда образовательные учреждения получают угрозы, а также информировать родителей о принятых решениях, разъяснять ситуацию школьникам, учителям и сотрудникам школ. Будет предоставлена и вся необходимая помощь.

На организованной Госполицией пресс-конференции по поводу электронных писем с угрозами и директор Департамента образования Министерства образования и науки (МОН) Эдите Канавиня, и директор Департамента надзора Государственной службы качества образования (IKVD) Юрис Зивартс подтвердили, что учебные заведения вернулись к привычному ритму. Тем детям, которые в этом нуждаются, сотрудники образовательных учреждений оказывают поддержку.

"От имени МОН хочу поблагодарить руководителей учебных заведений, которые, учитывая имевшуюся у них на тот момент информацию, действовали очень ответственно и оперативно, обеспечивая безопасность детей", — сказала Канавиня.

Во вторник и среду многие учреждения образования по всей Латвии получили анонимные электронные письма на русском языке с угрозами. Госполиция заявила, что письма относятся к угрозе низкого уровня и являются целенаправленной акцией, чтобы дестабилизировать работу учреждений. В связи с этим полиция призвала школы не прекращать работу, но некоторые из них предпочли эвакуировать детей.

Во вторник такие письма получили около 300 школ, а прошедшей ночью — около 400 детских садов.

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