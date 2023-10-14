Со вчерашнего вечера Россия существенно ограничила пропускную способность пограничного перехода Виентули-Лудонка, в результате чего образовались очереди как из людей, так и из транспортных средств. Поэтому неизвестно, сохранится ли пропускная способность пункта до его полного закрытия 16 октября, сообщили порталу Delfi в Государственной пограничной службе.

В распространенном сообщении пограничники советуют выбирать другие пункты пересечения латвийско-российской границы, а именно Гребнево-Убылинка или Терехово-Бурачки.

Как известно, Россия приняла решение разрешить владельцам украинских паспортов въезжать в Россию из третьих стран только через два пункта пропуска — через международный аэропорт Шереметьево в Москве и через латвийский пункт Виентули.

В связи с этим Кабинет министров Латвии на внеочередном заседании 12 октября принял решение о том, что с 16 октября будет приостановлена работа пограничных пунктов Виентули и Педедзе.

Латвийская сторона отмечает, что решение России является не только попыткой расколоть Европейский Союз и создать напряженность в его пограничной зоне, но и создать на латвийско-российской границе условия, которые могут оказать существенное влияние на общественный порядок и поставить под угрозу национальную безопасность.

Подробнее о ситуации читайте с тексте "Туман войны: КПП закрывают, украинцев не пускают. МВД и перевозчики определяются, как будут ездить в Россию" — здесь.

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