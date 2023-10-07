Российское правительство резко ограничило возможность въезда в страну граждан Украины из третьих стран: теперь они смогут пересекать российскую границу только через аэропорт "Шереметьево" и автомобильный пункт пропуска "Лудонка" из Латвии в Псковскую область.

В распоряжении правительства сказано, что это временная мера, "направленная на обеспечение безопасности" россиян в "сложившихся геополитических условиях", сообщают агентства "Интерфакс", ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на текст документа. Официально он пока не был опубликован.

До сих пор граждане Украины, в том числе и беженцы с территорий, где идут боевые действия, могли въезжать в Россию и выезжать из страны через любой пункт пропуска.

Жители оккупированных территорий Украины, которые выехали в Европу и другие страны, фактически только через территорию России могли попасть домой. У многих на оккупированных территориях остались родственники.

Для беженцев из восточных областей Украины въезд в Россию был одним из самых доступных вариантов бегства из зоны боевых действий. Многие из них оставались в России, многие через территорию РФ следовали в Европу и другие страны, чтобы там получить статус беженца.

При въезде на территорию России многие из граждан Украины, в том числе женщины и старики, подвергались тщательному досмотру и опросу со стороны пограничников. На пунктах пропуска, в том числе на границе с Эстонией и Латвией, граждане Украины, даже те, у кого есть и российское гражданство, зачастую были вынуждены ждать по несколько суток, чтобы пересечь российскую границу.

Так, летом российские пограничники пропускали в Россию всего по несколько человек в сутки, чему были свидетелями журналисты Би-би-си.

Корреспондент Би-би-си также был свидетелем того, как граждане Украины, ехавшие на рейсовом автобусе из Риги в Москву, на одном из погранпереходов между Россией и Латвией проходили собеседования, которые длились в среднем полчаса. При этом автобус задерживался на границе более, чем на 10 часов.

Украина после начала войны ввела визовый режим для россиян, Россия не стала этого делать и утверждала, что поступает так из гуманитарных соображений. Буквально два дня назад представитель МИД России Мария Захарова рассуждала о том, что Москва не будет "отыгрываться на простых людях, заинтересованных в поддержании родственных, духовных связей", "исходя из этой гуманитарной логики безвизовый режим для граждан Украины был сохранен".

"Возможность свободно приезжать и находиться в России крайне важна для многочисленных украинских беженцев", — говорила Захарова.

Ограничение пунктов пропусков для украинцев может оказаться фактически запретительной мерой, с учетом пропускной способности единственного погранперехода в Псковской области и "Шереметьево", летать через которое сейчас могут позволить себе немногие украинцы.

При этом граждане Украины, которые находятся на территории четырех украинских регионов, которые Россия пытается аннексировать, смогут пересекать границу, как прежде.

"Они въезжают в Россию через пункты пропуска, расположенные на административной границе между новыми субъектами [так российские власти называют оккупированные территории Украины] и сопредельными территориями", — сообщает российское государственное агентство ТАСС.

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