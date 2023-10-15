В Латвии снижается доля людей, согласных с утверждением, что изменение климата является реальной и глобальной проблемой: если два года назад их было 60% от населения Латвии, то сейчас - лишь 36%. Об этом сообщила агентству LETA Лиене Бризга-Калниня, менеджер по связям с общественностью Латвийского фонда природы (LDF).

Исследование, проведенное проектом "Game On: Давайте не позволим изменению климата победить", охватывает восемь европейских стран и сравнивает данные, полученные в 2021 и 2023 годах.

16% жителей Латвии в настоящее время считают, что изменение климата является самой серьезной проблемой для человечество. За последние два года эта цифра снизилась на 8% — в 2021 году количество респондентов в Латвии, озабоченных глобальным потеплением составляло 24%.

Изменение климата тоже теряет значение в глазах молодежи: если в 2021 году четверть этой группы (25%) считала это существенной проблемой, то сейчас — примерно 18%.

Аналогичным образом в Латвии снизилась доля людей, согласных с утверждением, что изменение климата является реальной и глобальной проблемой. Если два года назад их было 60%, то сейчас — 36%.

Треть населения Латвии считает, что изменение климата их не коснется — этот показатель составляет в среднем 19% в обследованных странах.

При этом в Латвии увеличилась доля населения, считающего, что изменение климата — это природное явление, на которое не повлиял человек: так полагают 57% респондентов.

Латвийский фонд природы подчеркивает, что в последние годы в Латвии растет климатический скептицизм — как в обществе, так и в кругах представителей власти. Параллельно с общим усилением дезинформации в публичном информационном пространстве это создает угрозу того, что латвийское общество будет игнорировать изменения климата и будет все менее готово менять свое поведение. Есть опасения и по поводу того, будут ли высокопоставленные чиновники при принятии решений относительно изменения климата основывать свои решения на науке и внедрять законодательные нормы, которые обеспечат устойчивое будущее, считают в организации.

Эксперт по экологической политике LDF Байба Витаевска-Балтвилка признает, что растущий климатический скептицизм в Латвии можно объяснить несколькими способами. Влияние войны в Украине заставило людей изменить свои приоритеты, при этом в Латвии последствия изменения климата относительно постепенны и не столь очевидны.

Однако растет влияние дезинформации и популизма, а также отрицания изменения климата в кругах, принимающих решения, что LDF считает особенно опасной тенденцией. В фонде подчеркивают, что на самом деле проявления изменения климата в Латвии уже заметны и будут усиливаться.

В рамках кампании "Игра началась: давайте не позволим изменению климата победить" ЛДФ призовет граждан Латвии осознавать проблемы, вызванные изменением климата, полагаться на науку, оценивать их и поддерживать движение к климатически нейтральный образ жизни, бизнес и политика.

В ходе кампании "Game On: Давайте не позволим изменению климата победить" до конца октября LDF будет напоминать о научных основах изменения климата, его влиянии на различные сферы человеческой деятельности, просвещать о последствиях климатического скептицизма.

Проект "Game On: Давайте не позволим изменению климата победить" — инициатива, созданная десятью партнерами в восьми европейских странах. Союзником LDF в этой инициативе является Латвийская академия художеств. Проект софинансируется программой ЕC "Образование и повышение осведомленности в целях развития".

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