СМИ российского оппозиционера Михаила Ходорковского нашли связь между производителем обмундирования для российской армии и компанией в Латвии, которая, в том числе, выпускает пуговицы и молнии, сообщает программа Nekā personīga в эфире TV3.

В программе говорится, что СМИ Ходорковского "Ходорковский Live" с начала войны в Украине следит за несколькими производителями, снабжающими российскую армию. Среди них - холдинг "БТК-Групп", считающийся одним из основных производителей военной одежды в России. Заводы расположены в десяти регионах, включая Беларусь и Южную Осетию. По указу президента РФ Владимира Путина от 2010 года, холдинг стал центральным поставщиком в вооруженные силы РФ. Информация о размерах госзаказа "БТК-Групп" засекречена. Компания также не афиширует широко, что шьет армейскую форму.

Согласно тому, что говорилось в программе, получить информацию о сотрудничестве компании с Минобороны России удалось, изучив ряд нормативно-правовых документов этой компании и министерства в судах Москвы.

Передача Nekā personīga указывает на то, что в интернете имеются базы данных, по которым можно отслеживать маршруты логистических грузов. Они включают в себя информацию об отправителе товара, получателе, описание товара, дату отправки, а также вес груза. На основе этой информации можно оценить, какая часть продукции латвийской фирмы AS Arta-F ушла в Россию.

Журналисты из "Ходорковский Live" подсчитали, что стоимость товаров, отправленных латвийской компанией в Россию с начала войны в Украине, составляет примерно шесть миллионов долларов США. И большая часть оказалась в холдинге "БТК-Групп".

"Из этого, конечно, нельзя сделать прямых выводов о том, что все это использовалось при производстве обмундирования для российской армии. Но суммы значительные", — делает вывод программа.

"За полтора года с начала войны в таможенных документах мы насчитали закупку как минимум на шесть миллионов долларов. Гигантская цифра. Можете себе представить — пуговицы, молнии, крючки и шесть миллионов долларов. Это солидная сумма", — рассказал программе журналист "Ходорковский Live" Илья Давлячин.

Фирма AS Arta-F за неделю так и не ответила на электронные письма передачи с просьбой объяснить сотрудничество с производителем российской армейской формы. Сотрудники предприятии тоже избегали общения с журналистами, сообщив, что председатель правления предприятия компании Владислав Андреев находится в отпуске.

В Управлении по защите Конституции и в СГБ отказались комментировать сотрудничество латвийской компании с производителем обмундирования российской армии.

По данным Firmas.lv, акционерное общество Arta-F зарегистрировано в 1991 году, его уставный капитал составляет 712 641 евро. В 2022 году оборот фирмы был 8,062 млн евро, прибыль — 983 930 евро. Реальными бенефициарами компании являются Владислав Андреев и Виталий Андреев.

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