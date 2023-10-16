Сегодня в 7.55 из Риги в Тель-Авив вылетел специальный рейс для эвакуации граждан Латвии из воюющей страны. Этот полет airBaltic выполняет по просьбе Министерства иностранных дел (МИД), сообщил Delfi представитель авиакомпании Аугустс Зилбертс. Все 148 мест в самолете из Израиля будут заполнены. Пока желающих больше нет.

Самолет вылетел из Риги в Тель-Авив сегодня утром в 7.55 по местному времени, а время отправления из Тель-Авива в Ригу установлено в 13.20 по тель-авивскому времени (часовые пояса совпадают). Самолет должен вернуться в Ригу в 17.55.

Из Риги в Тель-Авив самолет тоже не летит пустым — туда отправились 86 пассажиров, в том числе — граждане Израиля. С какими целями, авиакомпания не уточняет.

Рейсом из Тель-Авива в основном воспользовались граждане Латвии, но среди пассажиров будут также десять граждан Эстонии и трое граждан Литвы.

"Те граждане Латвии, которые проявили интерес к отъезду — либо уже покинули Израиль, либо прилетят на этом рейсе. Не исключено, что граждан Латвии, желающих вернуться домой, станет больше. Ситуация будет решаться по мере развития событий", — уточнила представитель МИД Диана Эглите.

До этого МИД в сотрудничестве с airBaltic и другими странами искал возможные решения для выезда из Израиля индивидуально, предлагая альтернативные полеты — в другие даты или другими авиакомпаниями. В частности, некоторые вернулись домой в начале прошлой недели через Литву, на рейсе, организованном властями соседнего государства. Многие авиакомпании сегодня отменяют запланированные рейсы из Израиля, тем самым уменьшая возможности выезда из страны.

Про договоренность о спецрейсе стало известно в прошлый четверг, а в пятницу появилась новость, что изначальная цена 290 евро выросла до 340 евро.

Сумма согласована с МИД Латвии, пояснили в авиакомпании. Нужно учитывать, что страховщики воздушных судов применяют дополнительную страховую премию, и в конкретной ситуации такая стоимость билета объясняется повышенной ставкой страхования рисков. Этот перелет — специальный, а не ординарный рейс. С учетом того, что обстановка в Израиле непредсказуемая, связанные с организацией полета обстоятельства могут в короткое время резко измениться, и организаторам эвакуации нужно подстраиваться под ситуацию, отметили в airBaltic.

По данным МИД и посольства Латвии сейчас в Израиле находятся 143 латвийца, которые ищут возможности выехать из страны. МИД призывает всех, кто хочет вернуться в Латвию, обращаться в консульский департамент МИД по круглосуточному телефону +371 26 33 77 11 или по электронной почте palidziba@mfa.gov.lv.

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