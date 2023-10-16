Энергетическая безопасность — это приоритет Латвии, поэтому с особым вниманием нужно относиться к вопросам, связанным с уязвимостью критической инфраструктуры и снижению, связанных с ней рисков, заявил президент Эдгар Ринкевич после встречи с министром климата и энергетики Каспарсом Мелнисом (Союз "зеленых" и крестьян).

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, по мнению первого лица государства, вопросы, влияющие на уязвимость критической инфраструктуры, касаются не только газа, но и электричества.

Президент и министр встретились, чтобы обсудить вопросы энергетической безопасности, возможные решения по смягчению последствий роста цен на энергоресурсы, в том числе — тарифа на распределение электроэнергии.

В ходе встречи обсуждалась текущая ситуация в сфере поставок природного газа в Латвию, особенно в контексте повреждения и приостановки работы эстонско-финского газового путепровода Balticconnector. Хотя на данный момент поставки природного газа в Латвию не находятся под угрозой, все же необходимо оценить риски энергетической безопасности в долгосрочной перспективе.

В ходе беседы стороны обсудили вопрос, как обеспечить безопасное отключение энергопотребителей от электросетей России и Белоруссии (БРЭЛ) в 2025 году.

Президент заслушал доклад министра о том, какие решения будут применяться для поддержки домохозяйств в связи с ростом тарифов на распределение и передачу электроэнергии, а также о том, как государство будет оказывать адресную поддержку населению в случае чрезвычайного роста цен на энергоресурсы под влиянием глобальных факторов в отопительном сезоне.

Эдгар Ринкевич высоко оценил сделанную работу в сфере тарифов на регулируемые услуги, что позволит обеспечить умеренное и предсказуемое повышение тарифов для населения в будущем.

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