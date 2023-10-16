Премьер-министр Эвика Силиня договорилась с министром финансов Арвилсом Ашераденсом (оба — "Новое Единство") о том, что в рамках бюджетного пакета в Сейме не будут рассматриваться поправки к Закону "О подоходном налоге с жителей". Изменения предусматривали введение системы всеобщего декларирования доходов с 2025 года — отчитываться пришлось бы уже за 2024-й.

Эвика Силиня написала в сети "Х" (бывший Twitter), что поправки нужно переработать. Премьер-министр приняла решение, чтобы "устранить ненужную бюрократию как затруднение для жителей".

Lai novērstu iedzīvotāju apgrūtināšanu ar nevajadzīgu birokrātiju, esmu vienojusies ar finanšu ministru @aseradens budžeta paketē nevirzīt grozījumus likumā par "Par IIN", kas paredz fizisko personu obligāto ienākumu deklarēšanu. Šie grozījumi būs jāpārstrādā. — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) October 16, 2023

Утром в понедельник, 16 октября, парламентская фракция оппозиционного "Объединенного списка" потребовала от премьера объяснений в связи с введением всеобщего декларирования. Предложенные поправки "грозят существенным ростом бюрократии и мелкого контроля над жителями", заявила оппозиция.

"Хотя желание ограничить теневую экономику можно поддержать, решения, предлагаемые правительством, непропорциональны. Вместо ограничения и борьбы с уклонением от уплаты налогов в секторах, где оборот серых денег измеряется в миллионах, правительство предпочитает налагать бюрократическое бремя на многие тысячи жителей Латвии", — говорилось в заявлении "Объединенного списка".

Уже днем Министерство финансов заявило, что сегодня, 16 октября, на заседании правящей коалиции инициирует проведение более широких консультаций и обсуждения с социальными партнерами правительства по сотрудничеству планируемых изменений в Законе "О подоходном налоге с жителей", предусматривающих введение системы всеобщего декларирования. Также Минфин анонсировал намерение изъять законопроект из бюджетного пакета — то есть, из пакета преимущественно налоговых законопроектов, сопровождающих проект госбюджета-2024.

9 октября этого года правительство поддержало поправки к Закону "О подоходном налоге с жителей". Как поясняется в аннотации к законопроекту, действующая система декларирования доходов не предоставляет Службе государственных доходов (СГД) всю необходимую информацию о доходах налогоплательщика и недостаточна для обеспечения правильного налогообложения доходов и оптимального контроля за уходом от уплаты налогов.

Законопроект предусматривает введение системы всеобщего декларирования доходов — в том числе, тех, которые сейчас декларировать не нужно (например, доходы, не облагаемые налогами).

Поддержанные правительством изменения предусматривают, что физические лица будут обязаны декларировать полученные в течение года доходы в декларации в системе электронного декларирования Службы госдоходов.

Законопроект устанавливает исключения, предусматривающие освобождение от обязанности декларирования тех групп налогоплательщиков, для которых подача декларации не рассматривается как целесообразная и налагает несоразмерное бюрократическое бремя. Например, освобождение от декларирования будет распространяться на большое количество пенсионеров, единственным источником дохода которых является пенсия, не достигающая 6000 евро в год. Также исключение будет распространяться на физических лиц, которые получили свой единственный доход в таксационном году в качестве плательщиков налога на микропредприятия или в виде прироста капитала, поскольку указанный доход декларируется в декларации о доходах от прироста капитала и микропредприятий.

Аналогично, декларацию не нужно будет предоставлять, если в таксационный год от другого физического лица был получен необлагаемый налогом доход, не превышающий 100 евро. Освобождение от декларирования доходов также сохраняется в отношении доходов, с которых уплачивается налог Сообщества, а также доходов, полученных в результате оказания помощи оперативным службам.

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