С момента нападения террористической организации ХАМАС на Израиль Служба государственной безопасности (СГБ) выявила в информационном пространстве Латвии отдельные высказывания, направленные против народа Израиля, признали агентству LETA в службе.

Подобные высказывания в основном зафиксированы в комментариях на русском языке и, по оценке СГБ, аналогичны пропагандистским посланиям Кремля о войне в Украине.

Служба напоминает, что высказывания антисемитского характера могут рассматриваться в понимании уголовного закона, а именно, как деятельность, направленная на разжигание национальной или этнической вражды или несогласия. В связи с антисемитскими высказываниями СГБ с момента нападения ХАМАСа на Израиль уголовных процессов не начинала.

Кроме того, в службе напомнили, что в уголовном законе предусмотрена ответственность за публичное прославление и оправдание терроризма, распространение публичного призыва к терроризму, а также материала, прославляющего, оправдывающего и призывающего к терроризму.

Исходя из изложенного, за публичное восхваление или оправдание совершенных террористической организацией ХАМАС нападений на гражданское население в установленном законом порядке может быть применена уголовная ответственность. В зависимости от деяния наказание может варьироваться от штрафа до лишения свободы сроком до пяти лет.

В СГБ обращают внимание, что каждый случай оценивается индивидуально. Принимая решение о необходимости начала уголовного процесса, СГБ оценивает не только опубликованный контент, но и такие факторы, как контекст, ситуация, намерение, мотивация лица, систематичность, объем деятельности и создаваемая угроза.

В этом году СГБ начала два уголовных процесса по подозрению в публичном прославлении и оправдании терроризма. Указанные уголовные процессы начаты еще летом и к нынешним атакам ХАМАСа отношения не имеют.

Одним из направлений работы СГБ является выявление случаев радикализации лиц с целью своевременного предотвращения потенциально создаваемой лицами угрозы.

В службе подтвердили, что СГБ обращает внимание на высказывания в интернет-среде, которые могут свидетельствовать о радикализации.

Кроме того, в службе также подтвердили, что СГБ выявила в информационном пространстве высказывания, направленные не только против жителей Израиля, но и против палестинцев. Каждый такой случай оценивается индивидуально. В рассмотренных случаях служба не установила предусмотренных законом оснований для начала уголовного процесса.

СГБ также сообщила, что уровень террористической угрозы в Латвии остается низким и в распоряжении службы нет информации, свидетельствующей о необходимости его повышения в ближайшее время.

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