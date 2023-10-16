Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что боевики группировки ХАМАС удерживают в заложниках в секторе газа 199 человек. Как пишет газета The Times of Israel, военные уведомили об этом семьи людей, оказавшихся в плену.

По словам представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, среди заложников много пожилых людей, детей и женщин. Газета Haaretz уточняет, что в обнародованную военными статистику включены и иностранные граждане.

"Мы прилагаем значительные усилия, чтобы понять, где находятся заложники, и у нас есть такая информация", — подчеркнул Хагари. Он добавил, что ЦАХАЛ в рамках ответа на атаку ХАМАС не будет совершать действия, которые могут подвергнуть заложников опасности.

Группировка ХАМАС напала на Израиль утром 7 октября. По данным израильских властей, жертвами нападения стали по меньшей мере 1400 человек. Ранее сообщалось, что ХАМАС захватил и вывез в сектор Газа по разным данным от 100 до 200 заложников.

Вскоре ЦАХАЛ начал ответную операцию, которая включала зачистку районов, подвергшихся вторжению боевиков, а также блокаду и авиаудары по сектору Газа, где они базируются. ООН со ссылкой на подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения сообщает, что погибли 2670 палестинцев, около 9600 человек были ранены.

Министерство иностранных дел не сообщало о том, что среди людей, захваченных ХАМАС на территории Израиля, есть латвийские граждане. Ранее ведомство сообщило, что среди погибших есть одна гражданка Латвии.

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