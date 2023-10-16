В южных районах сектора Газа с 9:00 по рижскому времени введен режим прекращения огня, который будет действовать на протяжении пяти часов, сообщили Al Arabiya и Reuters со ссылкой на собственные источники. В офисе премьер-министра Израиля и в группировке ХАМАС заключение подобных договоренностей опровергли.

Из сообщений информагентств следовало, что режим прекращения огня будет введен для того, чтобы иностранные граждане могли покинуть южные районы сектора Газа, а из Египта в это время могли доставить гуманитарную помощь для местных жителей. Об этом журналистам на условиях анонимности рассказали сотрудники египетских спецслужб.

В Офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху информацию о прекращении огня отрицают. "В настоящее время в секторе Газа нет режима прекращения огня и доставки гуманитарной помощи в обмен на эвакуацию иностранцев", — заявили в ведомстве. С аналогичным заявлением выступили и представители группировки ХАМАС.

По данным Al Arabiya, на пограничном пункте Рафах скопились более 100 фур с гуманитарной помощью, которую прислали для жителей сектора Газа правительства арабских стран и международные организации. С противоположной стороны границы возобновления работы КПП ждут "сотни семей", отмечает издание.

7 октября боевики группировки ХАМАС обстреляли территорию Израиля, одновременно напав на граничащие с сектором Газа районы страны. По последним данным, жертвами атаки стали по меньшей мере 1300 израильтян, более 3700 получили ранения.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить авиаудары по сектору Газа. ООН со ссылкой на подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения этого района сообщает, что погибли 2670 палестинцев, около 9600 человек были ранены, не менее 600 тысяч человек были вынуждены уехать на юг сектора Газа.

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