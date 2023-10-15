Сдерот — израильский город с населением около 30 тыс. человек, которые занимаются преимущественно сельским хозяйством. Он построен в начале 1950-х годов в рамках освоения пустыни Негев и расположен в нескольких километрах от северной границы сектора Газа.

Из-за непрекращающихся ракетных ударов из сектора Газа и на фоне ожидающейся сухопутной операции в палестинском анклаве правительство Израиля распорядилось о полной эвакуации города.

Подобное происходит впервые в современной истории Государства Израиль.

Заместитель мэра города Элад Калими рассказала в интервью Times of Israel, что около двух третей населения уже эвакуированы, еще несколько тысяч покинут Сдерот в ближайшее время.

С 7 октября на город пришлись 75 ракетных ударов со стороны Газы. Одна из ракет разорвалась в Сдероте в воскресенье.

Беспрецедентная для Израиля эвакуация населения идет при поддержке правительства страны. Людей размещают в отелях Тель-Авива, Иерусалима и Эйлата.

Мэр города Алон Давиди заявил в воскресенье, что государство будет финансировать проживание жителей Сдерота в гостиницах, по крайней мере, в течение следующей недели.

"Мы будем продолжать работать и собирать больше средств, чтобы облегчить проживание жителей за пределами города во время войны", — добавил градоначальник.

По оценке вице-мэра, примерно 10% жителей, то есть три тысячи человек, по всей видимости наотрез откажутся от эвакуации.

"Есть много людей, которые чувствуют себя так же, как я, и которые говорят, что вы не вытащите меня из моего дома, — говорит одна из таких жительниц Сдерота Айелет Шмуэль. — И плюс к тому, куда мы собираемся идти? Я должна поехать в Тель-Авив? Так они [боевики] тоже туда собираются!"

Леон, житель Сдерота, эвакуированный вместе с семьей, сетует на "постоянное пренебрежение" правительства к югу страны.

"Мы никогда не интересовали [правительство]. Еще в 2014 году террористы проникали в город через туннели, и ничего не было сделано, — говорит он. — В первые дни войны было очень больно. Нам плевать на весь остальной мир, мы хотим, чтобы Газа была стерта с лица земли".

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram