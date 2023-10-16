Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и министерство обороны страны анонсировали эвакуацию жителей приграничных с Ливаном районов, сообщается в Telegram-канале израильских вооруженных сил.

Всего планируется временно переселить жителей 28 населенных пунктов, находящихся на расстоянии до 2 км от ливанской границы. Размещение этих людей в гостевых домах оплатит государство.

На протяжении последних дней базирующаяся в Ливане исламистская группировка "Хезболла" нанесла ряд ударов по приграничным районам Израиля. ЦАХАЛ провел несколько ответных атак.

В воскресенье, пишет газета The Times of Israel, "Хезболла" выпустила по территории Израиля 15 ракет, признав ответственность за нападение. Места пуска ракет были в ответ обстреляны израильской авиацией и артиллерией.

"Вчера "Хезболла" под руководством и при поддержке Ирана совершила ряд атак, чтобы попытаться отвлечь наши оперативные усилия [от сектора Газа], одновременно ставя под угрозу государство Ливан и его граждан. Мы увеличили наши силы на северной границе и будем агрессивно реагировать на любые действия против нас", — заявил на пресс-конференции официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

По данным The Times of Israel, в ходе взаимных обстрелов были убиты по меньшей мере пять военнослужащих ЦАХАЛ, четыре члена "Хезболлы" и пять палестинских боевиков. Также погиб израильский мирный житель, сообщалось о гибели двух гражданских лиц и одного журналиста в Ливане.

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