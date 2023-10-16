16 октября исполняется 35 лет со дня основания Народного фронта. Это общественно-политическое движение сыграло ключевую роль в восстановлении независимости Латвии. Его первый председатель, говорит, что независимая Латвия в основном превзошла его ожидания, а латвийское общество стало более сплоченным.

"То, что мы будем свободной европейской страной, членом сильнейшего военного Североатлантического Альянса, и даже если говорить об экономике, которая все-таки развивается… Да, я доволен. Возможно, я не доволен тем, что люди жалуются и не хотят ничего делать, полагаясь только на правительство и на кого-то еще, но, наверное, это характерно всем обществам. Думаю, что нужно расправить плечи, и гордиться тем, что мы живем в такой стране. Что мы все-такие ненасильственным способом смогли вернуть независимость, чем восхищается весь мир", - цитирует Иванса Rus.LSM.