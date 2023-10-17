Латвийские вузы научились выявлять плагиат в работах студентов, сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ). Об этом в программе Латвийского радио 4 “Домская площадь” рассказал профессор факультета компьютерных наук и информационных технологий РТУ Алексей Юренок.

По словам ученого, у ИИ есть свой стиль написания текста, свой формат, свои слова-паразиты и свой подход к формированию определенных идей на определенной языковой модели, которой система была обучена.

“Нынешние системы довольно высоко вычисляют вероятность использования ИИ. Определить это уже несложно. Дальше – слово за академическим персоналом. Уже были случаи, когда студенту не разрешали защитить работу из-за плагиата, который сгенерировал ИИ. Как говорят студенты, делал я сам, но прочитать работу с первого раза не смог”, — указал Юренок.

Искусственный интеллект - польза или вред? По словам профессора, это вопрос о том, чему мы хотим верить и на что полагаться.

“Если мы используем ИИ, то мы полагаемся на информацию, которую нам сгенерировала машина. Мы читаем эту информацию и начинаем передавать ее дальше как достоверную. Но насколько правильно она это сделала? И вот это – реальная проблема: мы хотим получить реальные знания или знания, основанные на определенном мнении каких-то людей или машин? Риск, что ИИ может повести вас не совсем в том направлении, куда вам надо, и дать знания, которые, к сожалению, не являются правильными, большой. Проверить это студенты чаще всего не готовы”, — ометил профессор.

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