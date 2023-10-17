Народно-хозяйственная комиссия Сейма до понедельника, 23 октября будет ждать заключения от Министерства финансовов о трех законопроектах, предусматривающих содействие прогрозируемости затрат на регулируемые услуги в энергетическом секторе и их влиянии на госбюджет. Один из законопроектов предполагает введение "потолков" на компоненту тарифов распределения электроэнергии, а также погашение недополученных оператором системы распределения доходов по решению правительства.

На прошлой неделе Сейм передал на рассмотрение в комиссии поправки к Закону "О регуляторах общественных услуг", к Закону "Об электроэнергии" и к Закону "Об энергетике". Инициатива исходила от политических сил, входящих в правящую коалицию — "Нового Единства", Союза "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных". Во вторник, 17 августа, законопроекты рассматривала ответственная Народно-хозяйственная комиссия Сейма, которая и решила, что необходимо заключение Минфина.

Коалиционные депутаты предлагают дополнить Переходные правила Закона "Об электроэнергии" 108-м пунктом, который фактически вводит "потолки" на компоненту тарифа распределения электроэнергии для домохозяйств в однофазным и трехфазным подключением и силой тока в 16,20 и 25 ампер.

Законопроект гласит, что компонента тарифа на услугу системы распределения, которая не связана с подключением системы потребления энергии с напряжением до 0,4 киловатта не будет превышать до 31 декабря 2025 года:

для домашних хозяйств с однофазным подключением и силой тока 16 амер — 2 евро в месяц или 24 евро в год без учета НДС;

для домашних хозяйств с однофазным подключением и силой тока 20 амер — 2,50 евро в месяц или 30 евро в год без учета НДС;

для домашних хозяйств с однофазным подключением и силой тока 25 амер — 3 евро в месяц или 36 евро в год без учета НДС;

для домашних хозяйств с трефазным подключением и силой тока 16 амер — 4 евро в месяц или 48 евро в год без учета НДС;

для домашних хозяйств с трефазным подключением и силой тока 20 амер — 4,50 евро в месяц или 54 евро в год без учета НДС;

для домашних хозяйств с трефазным подключением и силой тока 25 амер — 6 евро в месяц или 72 евро в год без учета НДС.

Инициаторы поправок, как сообщает агентство LETA, утверждают, что, по данным АО Sadales tīkls, в указанные группы домохозяйств входят более 95% домохозяйств.

Также Переходные правила планируется дополнить 109-м пунктом, в котором говорится, что недополученные доходы, которые образуются из-за применения "потолков" оператор системы учитывает отдельно и их не погашают другие пользователи системы. Надзор за размером сумм недополученных расходов, согласно поправкам, должен будет осуществлять Регулятор. Порядок погашения обоснованно недополученных доходов должен утвердить Кабинет министров, гласит законопроект.

Причина подачи трех законопроектов — изменение тарифов на услуги системы распределения электроэнергии летом 2023 года проливает свет на ряд недостатков регулирования. Изменения тарифов на услуги электроэнергетических систем летом были стремительными и в результате вместо того, чтобы способствовать общему прогрессу и эффективности, имели противоположный эффект — снижение доверия как к поставщику услуг, так и к государственному управлению, призванному стоять на защите интересов общества.

Цель поправок — повышение прозрачности и предсказуемости в сфере регулируемых услуг. Особенно в энергетическом секторе, где отдельные поставщики услуг, предоставляющие услуги по регулируемой цене, обслуживают очень большое количество пользователей, включая домохозяйства.

Депутаты коалиции предлагают установить обязанность операторов системы включать больше информации о соответствующей отрасли, будущих потребностях пользователей и прогнозируемой динамике тарифов в свой десятилетний план развития. Поправки обяжут Комиссию по регулированию общественных услуг включать в годовой отчет Сейму значения тарифов и информацию о планах поставщиков услуг национального масштаба, а также фактические отклонения в расходах.

Предложение предусматривает, что Комиссия по регулированию общественных услуг будет обязана разработать методику определения максимального повышения тарифов.

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