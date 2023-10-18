В Пурвциемской девятиэтажке на Стирну, 37 демонтировали балкон. Rīgas namu pārvaldnieks говорит, что он был в аварийном состоянии, жильцы квартиры, к которой относился балкон — что с ним было все в порядке.

В пятницу 13-го около десяти часов утра Людмила Корнева, живущая в квартире, услышала шум.

"Я подумала, что соседи делают ремонт на 9-ом. Собака стала лаять, повела меня в комнату, где балкон. Я открыла балкон, собаку прогнала. Потом прибежала внучка. Говорит: бабушка, у нас снесли балкон. Я говорю: как снесли? Я сначала даже не поняла, я была в таком состоянии… Подбегаю к балкону, смотрю — точно, все снесено", — рассказала она Rus.Lsm.lv.

Рабочие поднялись на восьмой этаж на подъемнике и снесли все, кроме основания балкона. Выход на балкон они забили старыми досками, перекрыв при этом часть окна.

По словам Людмилы, ни с ней, ни с ее мужем, владельцем квартиры, никто не связывался, не сообщал об аварийной ситуации, не предлагал забрать с балкона вещи. Никакого акта о проделанной работе после демонтажа балкона им не дали. Рабочие сказали, что не обязаны ничего объяснять, и посоветовали обращаться в домоуправление. В Rīgas namu pārvaldnieks владельцу квартиры сказали, что демонтировали балкон после заявления соседки снизу о том, что он находится в аварийном состоянии. Жалоба была получена накануне, 12 октября.

Соседка подтвердила журналистам, что пожаловалась на аварийный балкон.

"Когда была буря, был шум с того балкона. Я вышла на балкон и увидела, что там что-то двигается. Экран балкона оторвался снизу и держался только где-то сверху. Я подумала, что он в любой момент может упасть. Я позвонила на информационный номер Rīgas namu pārvaldnieks, они зафиксировали эту информацию у себя. И тогда я еще сфотографировала их балкон и отправила фотографию и описание ситуации через их домашнюю страницу", — рассказала она.

Она показала журналистам фотографии балкона, которые она отправила также Rīgas namu pārvaldnieks.

Дочь Людмилы Юлия связалась с порталом Delfi и прислала фотографии балкона до и после. По ее словам, балкон не был аварийным, а с соседкой был давний конфликт, начавшийся чуть ли не 30 лет назад. "В свое время она проиграла суд, когда с крыши текло. Остальные жильцы дома в шоке, все спрашивают, как так", — говорит она.

Фотографии "до" были сделаны летом, когда дочь Юлии вышла на балкон сфотографировать дождь. Та фотография, которую прислала соседка, ее удивляет.

"Могло ли так обрушится при урагане, или самые рабочие сделали такую дыру?" — спрашивает она.

Это уже далеко не первый случай, когда у домов 602 серии балконы приходят в аварийное состояние. Были случаи, когда они обваливались, отмечает Rus.Lsm.lv.

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