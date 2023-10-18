Министр образования Анда Чакша ("Новое Единство") попросила Министерство финансов и Государственный контроль оценить распределение дотаций на заработную плату в местных самоуправлениях, где они не обеспечиваются "адекватно", сообщает агентство LETA.

В среду, 18 октября, на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке рассматривался вопрос о распределении целевых дотаций в самоуправлениях. Поводом стала недавно прозвучавшая публично информация о том, что ряду самоуправлений государство предоставило недостаточно средств в виде дотаций повышение зарплат учителям, а также балансировки нагрузки педагогов.

Директор Департамента образования Министерства образования и науки (МОН) Эдите Канавиня сказала, что есть несколько причин, по которым зарплаты учителей остались прежними с 1 сентября или даже снизились. Например, при балансировке ставок некоторые учебные заведения наняли нескольких учителей. В итоге были созданы дополнительные ставки, что повлияло на оплату труда действующих учителей.

У каждой школы также было разное представление о том, как осваивание финансирования — большая часть средств, выделенных в начале года, была направлена ​​учебным заведениям на повышение минимальных ставок заработной платы и балансировку нагрузки. Однако выделенное в сентябре дополнительное финансирование "было не столь пропорционально большим", поэтому для балансировки нагрузки на учебное заведение была снижена ставку за час работы.

По данным, имеющимся в распоряжении МОН, самая низкая ставка заработной платы в размере 8,50 евро установлена ​​в 35% учебных заведениях. Ставка заработной платы в 41,6% учебных заведений установлена ​​на уровне 8,50-10 евро, а в 18,5% учебных заведений — от 10 до 11,50 евро. Ставка заработной платы превышает 11,50 евро в 4,7% учебных заведений.

Средняя почасовая ставка в стране составляет 9,63 евро, а средняя ставка заработной платы без надбавок у учителя — 1392,59 евро. Вместе с бонусами учителя получают в среднем 1478,99 евро. Канавиня отметила, что на надбавки для поддержания распределения нагрузки выделено "достаточное финансирование" — 65% приходится на контактные часы, а 35% на иные обязанности.

Депутат Сейма Чеслав Батня ("Объединенный список") не понял, кто контролирует "нечестные действия" самоуправлений. При этом он согласился, что ответственность должны взять на себя и директора учебных заведений, которые 1 января подняли "очень высокую ставку", а "теперь хотят быть хорошими и не хотят ее снижать, поскольку им не хватает баланса". Канавиня ответила, что в правилах Кабинета министров "четко прописано", какими должны быть зарплата педагога и распределение нагрузки, а самоуправления и школы получили разработанные летом рекомендации по балансировке нагрузки.

В свою очередь, председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага заявила на заседании комиссии, что "министр унаследовала неправильную методологию от предыдущего правительства", и расчеты МОН — некорректные. "Это означает,

что финансирования повышения заработной платы и балансировки нагрузки в будущем будет недостаточно, если в исходной методологии уже есть ошибки", — убеждена Ванага.

На заседании комиссии депутаты также обсудили план МОН по реализации новой модели финансирования. Чакша не согласилась с заявлением Батни о том, что введение новой модели с 1 сентября следующего года создаст "большое финансовое бремя" для самоуправлений, поскольку им придется обеспечивать дополнительное "весьма значительное" финансирование. По мнению министра, "очень точно сложив цифры" того, как формируются зарплаты учителей и как осуществляется финансирование, ввести новую модель в следующем году будет можно.

Однако ответственность самоуправлений за качество и доступность школ, определенная законом, будет иметь большое значение. Ответ министра депутата не убедил — Батня подчеркнул, что при создании экосистемы школ самоуправления должны думать не только о каждом конкретном учебном заведении, но и о сети школ в целом.

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