Сейм передал на рассмотрение комиссии законопроект "О действиях с недвижимостью, которые необходимы для предотвращения угроз национальной безопасности", который позволяет передать здание "Дома Москвы" на улице Марияс, 7, в собственность Латвии.

Авторы законопроекта считают, что под прикрытием культурных мероприятий и образования по интересам в "Доме Москвы" проходят политические мероприятия, угрожающие национальной безопасности. Ликвидация "Дома Москвы", который является символом российской политики в отношении соотечественников, устранит угрозу нацбезопасности и государственности Латвии.

Уже введенные санкции против России усложнили деятельность "Дома Москвы", однако не полностью ее ограничили или прекратили. Служба государственной безопасности (СГБ) констатировала, что после 24 февраля 2022 года помещения "Дома Москвы" сдаются в аренду лицам, в деятельности которых есть признаки, свидетельствующие об их поддержке агрессивной внешней политики России.

Поскольку в Доме Москвы уже долго происходят подобные мероприятия, а также концентрация в этом месте опасных политических идей угрожают госбезопасности и демократическому устройству страны, обязанность Латвии — активно действовать, говорится в законопроекте.

Права владения на "Дом Москвы" закреплены за Департаментом собственности города Москвы. Обязаннность юридического представительства исторически принадлежало АО Maskavas kultūras un biznesa centrs Maskavas nams, принадлежащего Департаменту собственности города Москвы. С 10 марта 2020 года права принадлежат представительству иностранного коммерсанта — унитарному предприятию города Москвы "Московский центр международного сотрудничества", за которым в Земельной книге закреплены имущественные права на неопределенное время. Структуры обоих юридических формирований связаны напрямую с влиянием города Москвы, сказано в аннотации к законопроекту.

Департамент собственности города Москвы — структурное подразделение, находящиеся в подчинении правительства города Москвы. А правительством руководит мэр Москвы Сергей Собянин.

В свою очередь, фактическим собственником "Московского центра международного сотрудничества" считается президент России Владимир Путин. 25 февраля 2022 года Собянин и Путин были включены в санкционные списки ЕС и Бюро контроля за иностранным капиталом США.

Комиссия Сейма по нацбезопасности, опираясь на публично доступную информацию, указывает, что базирующийся в России "Московский центр международного сотрудничества" находится в подчинении Департамента внешних экономических и международных связей города Москвы. Департамент подчиняется правительству Москвы. В связи с этим с высоким уровнем вероятности можно утверждать, что деятельность департамента фактически контролирует мэр Собянин.

Комиссия указывает, что на Министерству сообщения Латвии принадлежит участок земли, на котором находится "Дом Москвы". Поэтому имущественные права планируется закрепить на имя Министерства сообщения.

Законопроект также предусматривает разрешение других вопросов, связанных с закреплением прав собственности и дальнейшими действиями после этого.

Переходные правила законопроекта предусматривают, что Кабинет министров должен до 31 марта 2024 года представить в Сейм отчет о дальнейших действиях с недвижимостью. В дальнейших действиях должна быть учтена возможность использования недвижимости для оказания помощи Украине или украинцам, учитывая тот факт, что у Латвии нет цели заселения или получения выгоды от этой недвижимости.

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