В ближайшее время от Автотранспортной дирекции ожидаются решительные действия в связи с отмененными рейсами региональных автобусов, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные").

Он отметил, что отмененные рейсы региональных автобусов являются очень болезненной проблемой. Однако выглядит, что быстрого и легкого решения нет.

Кроме того, по его словам, учитывая, что по-прежнему часто приходится слышать об отмененных рейсах региональных автобусов, Автотранспортная дирекция не слишком хорошо справляется с изменениями в договорах или соглашениями с коммерсантами о возможном перераспределении рейсов. "Я не могу на месте Автотранспортной дирекции принимать решения о корректировках в договорах", — сказал Бришкенс.

В то же время он отметил, что дискуссии с Автотранспортной дирекцией продолжаются и от нее ожидаются решительные действия.

Также министр отметил, что в заново объявленной закупке на предоставление права оказания услуг общественного транспорта с помощью автобусов на маршрутах регионального значения, сохранились старые проблемы: опять слаба интерпретация наказания, когда нельзя наказать за каждый отмененный рейс, а также не включен пункт о возможности государства разорвать договор в одностороннем порядке при констатации признаков возможных запрещенных соглашений.

"У меня иногда возникает ощущение, что у Автотранспортной дирекции есть отдельные заинтересованные стороны, которые, вероятно, также несут ответственность за заключение предыдущих договоров", — заявил министр, пояснив, что такой вывод можно сделать, поскольку были получены различные противоречивые сигналы, а именно правление дирекции говорит одно, а последующие действия совершенно другие.

Как сообщалось ранее, пассажирские перевозчики за последние месяцы отменили ряд региональных автобусных рейсов, в том числе большинство рейсов отменило предприятие Liepājas autobusu parks, обосновав это нехваткой водителей.

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