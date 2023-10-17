AО Liepājas autobusu parks во вторник отменил 14 рейсов в окрестностях Лиепаи и в Огре. Об этом свидетельствует информация Автотранспортной дирекции.
Отменен рейс Лиепая — Салдус — Рига (05.10), Лиепая — Ница (06.20), Огре — Рига (07.10), Ница — Лиепая (07.30), Вергале — больница — Лиепая (08.20), Лиепая — Ница (11.20), а также Ница — Лиепая (12.20).
Также отменены рейсы: Рига — Лиепая (13.20), Лиепая — Павилоста (15.45), Лиепая — Гробиня-Тиси-Айзпуте (16.00), Айзпуте — Тиси — Гробиня-Лиепая (17.00), Павилоста — Лиепая (17.30), Лиепая — Ница (20.40).
Руководство Liepājas autobusu parks объясняет массовую отмену рейсов нехваткой водителей.
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