Во вторник Лиепайский автобусный парк отменил шесть рейсов в Лиепаю и из Лиепаи, сообщает Дирекция автотранспорта.

Отменен рейс Лиепая Ница, который выезжает в 6:20, рейс Ница-Лиепая, который выезжает в 7:15, рейс Зиемупе-Лиепая (ул. Куршу), который выезжает в 7:25, рейс Лиепая-Зиемупе, который выезжает в 15:20, рейс Зиемупе-Лайвениеки-Лиепая, который выезжает в 16:45, и рейс Лиепая-Бернати-центр Ницы-Отаньки, который выезжает в 20:10.

Liepājas autobusu parks объясняет это нехваткой шоферов.

Как уже сообщалось, в августе Liepājas autobusu parks отменил ряд рейсов сети маршрутов "Пририжье" (Pierīga), в основном в Кекавском направлении. В сентябре это преимущественно рейсы из Лиепаи и в Лепаю.

Сеть маршрутов обслуживают три компании: Liepājas autobusu parks, Latvijas sabiedriskais autobuss и Nordeka. Согласно договору, за то, чтобы рейс был выполнен в указанное время, ответственны все три перевозчика. Дирекция автотранспорта приняла решение не платить объединению за невыполненные рейсы и оштрафовала на 500 евро. Новый министр сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") в понедельник поручил Дирекции автотранспорта дать полную информацию о региональных рейсах.

Liepājas autobusu parks — акционерное общество, которым на 34,85% владеет самоуправление, а на 59,83% — компания LAP1R, которая опосредованно принадлежит семьям Андриса Шкеле (67%) и Айнара Шлесерса (33%).

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