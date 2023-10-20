Из-за нестабильной ситуации с безопасностью нецелесообразно ездить отдыхать не только в Израиль, но и в соседние с ним страны, в том числе в Египе. Об этом заявил сегодня утром посол Латвии в Израиле Айварс Гроза в интервью Латвийскому радио, сообщает LETA.

Египет граничит с сектором Газа. Посол предупредил, что в любой момент может начаться наземная операция израильской армии в секторе Газа и в Египет могут попасть потоки беженцев.

Каждый принимает решение сам, но сейчас выбирать Египет для туристических целей нецелесообразно, сказал Гроза.

Как уже сообщалось, Министерство иностранных дел предупреждает, что в Турции и Египте нестабильная ситуация с безопасностью, в некоторых местах существует риск протестов или угроза терроризма. МИД призывает не посещать приграничные регионы избегать массовых собраний, посещения религиозных мест во время религиозных праздников. МИД подчеркивает, что в настоящее время без обоснованной необходимости не стоит посещать Ливан и приграничную с Сирией территорию Иордании.

Пресс-секретарь МИД Диана Эглите призывает дополнительно оценить транспортные расходы, страховые риски, а также есть ли представительство Латвии и других стран ЕС в упомянутых странах — и оценить есть ли возможности получить консульскую помощь. Также важно осознавать, что существуют резкие различия в культуре, языке и местных традициях, которые могут представлять опасность для неосторожного путешественника.

Как уже сообщалось, что латвийская национальная авиакомпания airBaltic, учитывая текущую ситуацию в Израиле, отменила все регулярные рейсы в и из Тель-Авива до 1 января 2024 года.

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