Страны НАТО и Европейского союза (ЕС) должны увеличить свои мощности оборонной промышленности, чтобы производить необходимое вооружение для себя и для Украины, заявил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 президент Эдгар Ринкевич.

"Хотим мы этого или нет, Европа должна вооружаться", — сказал Ринкевич, подчеркнув, что лозунгов будет недостаточно и это будет означать затраты.

В пятницу, 20 октября, президент проведет переговоры с комиссаром по внутреннему рынку Европейской комиссии (ЕК) Тьери Бретоном о развитии военной индустрии.

Должностные лица Латвии планируют обсудить с Бретоном возможности привлечения инвестиций, которые предоставляет Акт ЕА о поддержке производства боеприпасов (Act in Support of Ammunition Production — ASAP), который является инструментом для финансирования производителей наземных и артиллерийских боеприпасов, а также ракет, как для увеличения существующих производственных мощностей, так и для создания новых производственных мощностей.

Также будут обсуждаться возможности привлечения инвестиций по программе поддержки производства боеприпасов, содействие общим закупкам в оборонной индустрии и прогресс в реализации соглашения ЕС, которое призвано ускорить совместные закупки и поставки для Украины артиллерийских снарядов.

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