В пятницу и субботу, 20 и 21 октября, в здании Латвийской Национальной библиотеке проходит ежегодный форум безопасности и внешней политики "Рижская конференция 2023", сообщила Латвийская Трансатлантическая организация.

Конференцию откроет президент Латвии Эдгар Ринкевич.

В конференции принимают участие российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский, посол США в Латвии Кристофер Робинсон. На форуме выступят известные эксперты, в том числе — британский политолог и эксперт по проблемам безопасности, связанными с Россией Марк Галеотти, старший советник Центра анализа европейской политики (CEPA) Эдвард Лукас.

С полным списком участников можно ознакомиться здесь.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на сайте rigaconference.lv. Также трансляцию будут вести тридцать информационных партнеров конференции и платформы социальных сетей.

С 2006 года конференция является одной из важнейших дискуссионных площадок по вопросам безопасности и внешней политики в регионе Балтийского моря. В этом году основное внимание уделяется перспективам разумной экономики военного времени в Европе, европейской безопасности, транслатлантическому партнерству и стратегии партнерства в регионе приграничья. Также речь пойдет о роли женщин-лидеров во время глобальных для мира и безопасности геополитических потрясений.

В конце непростого геополитического года в мире на конференции будет проанализирована стратегия трансатлантических партнеров для Индо-Тихоокеанского региона, а также многие другие важные элементы безопасности и обороны.

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