На конференции выступят комиссар Европейского Союза по внутреннему рынку Тьерри Бретон, министр иностранных дел Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), министр обороны Андрис Спрудс ("Поогрессивные"), министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство"), директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс, бывший президент Латвии Вайра Вике Фрейберга, директор Северной Европы Атлантического совета Анна Висландер и другие. участники.
Конференцию откроет президент Латвии Эдгар Ринкевич.
В конференции принимают участие российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский, посол США в Латвии Кристофер Робинсон. На форуме выступят известные эксперты, в том числе — британский политолог и эксперт по проблемам безопасности, связанными с Россией Марк Галеотти, старший советник Центра анализа европейской политики (CEPA) Эдвард Лукас.
С полным списком участников можно ознакомиться здесь.
Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на сайте rigaconference.lv. Также трансляцию будут вести тридцать информационных партнеров конференции и платформы социальных сетей.
С 2006 года конференция является одной из важнейших дискуссионных площадок по вопросам безопасности и внешней политики в регионе Балтийского моря. В этом году основное внимание уделяется перспективам разумной экономики военного времени в Европе, европейской безопасности, транслатлантическому партнерству и стратегии партнерства в регионе приграничья. Также речь пойдет о роли женщин-лидеров во время глобальных для мира и безопасности геополитических потрясений.
В конце непростого геополитического года в мире на конференции будет проанализирована стратегия трансатлантических партнеров для Индо-Тихоокеанского региона, а также многие другие важные элементы безопасности и обороны.