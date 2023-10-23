89,3% жителей Латвии в возрасте от 25 до 64 лет, чей родной язык не латышский, могут на нем изъясняться, свидетельствуют данные Центральные статистического управления, основанные на проведенном в 2022 году исследование "Образование взрослых" (Pieaugušo izglītība).

Люди оценивали свои знания языка сами. Среди тех, для сказал, что из иностранных языков лучше всего знает латышский, 35,7% им владеют свободно, понимают сложные тексты и могут гибко использовать язык. 35,8% понимают простые тексты и могут изъясняться простыми словами, 24,3% понимают и используют фразы из разговорного языка, 4,4% понимают и используют только отдельные слова и фразы.

Лучше всего латышским как первым иностранным владеют в Курземе (93,0%) и Риге (92,1%), хуже всего — в Латгале (82,1%). В Видземе этот процент составляет 90,2%, в Земгале 90,1%, в окрестностях Риги — 88,4%.

В возрастной группе от 25 до 34 лет латышским языком владеют 93,4% нелатышей, в группе от 18 до 24 — 92,4%. Хуже всего с латышским у возрастной группы с 65 до 69 лет — его освоили 81,4% опрошенных. От пола показатели не зависят.

Самый распространенный второй язык, которым человек владеет помимо родного — русский (91,3%), на втором месте английский (64,0%). По сравнению с 2016 годом процент владеющих английским вырос на 6,8% процентных пунктов.

Свое владение русским как первым иностранным две трети (64%) неносителей языка оценивают как почти идеальное. 29% понимают простые тексты и могут изъясняться простыми ловами, 6% понимают и используют распространенные выражения разговорного язык и только 0,6% понимают и используют только несколько слов и фраз.

Среди тех, для кого первый иностранный английский, свободно им владеют 46% опрошенных, 40% понимают простые тексты и могут изъясняться простыми словами, 12% понимают и используют распространенные выражения разговорного языка и 3% понимают и используют только несколько слов и фраз.

Среди тех, для кого первый иностранный немецкий, свободно владеют им 25%, 34% понимают простые тексты и могут изъясняться простыми словами, 22% понимают и используют распространенные выражения разговорного языка и 19% понимают и используют только несколько слов и фраз.

Исследование проводилось в 2021–2022 годах, респонденты — люди в возрасте от 18 до 69 лет. Выборка составила 8 764 человека, на вопросы ответили 62,7% человек из включенных в выборку.

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