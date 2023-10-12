Государственная служба качества образования (ГСКО) в сентябре направила Центру государственного языка (ЦГЯ) информацию о 12 педагогах, чей уровень владения государственным языком может не соответствовать требованиям нормативных актов.

ГСКО призвала ЦГЯ провести проверки уровня владения госязыком этих педагогов, в свою очередь Латвийский союз самоуправлений (ЛСС) и Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН) призывают организовать "более благоприятные для учебных заведений визиты".

Советник ЛСС по вопросам образования и культуры Инара Дундуре на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке заявила, что подход ГСКО к организации визитов с проверками "вызывает у работников учебных заведений нервозность".

"Уже с самого утра они стоят у дверей [учебного заведения], хотя это только октябрь. Если бы ГСКО так активно работала все прежние годы, то вопрос [о знании учителями государственного языка] можно было бы не решать, но они притворялись "мертвыми"", - упрекнула Дундуре.

Она считает, что ГСКО должна изменить подход и больше интересоваться тем, какая поддержка и помощь необходима школам. "Я не говорю, что не нужно приезжать. Нужно, но с дружественным настроем", - сказала Дундуре.

ЛПРОН после встречи со специалистами ЦГЯ также попросил, чтобы порядок работы проверочной комиссии согласовывался с работой учебного заведения и проверки не проводились перед началом учебного года в конце августа, во время государственных проверочных работ и экзаменов, а также во время аккредитации учебных заведений.

Также высказана просьба пересмотреть методику и осуществлять проверку знаний государственного языка педагогов выборочно, а не среди всех педагогов образовательных учреждений конкретного самоуправления, чтобы снизить "напряженность в образовательном учреждении" и обеспечить непрерывность работы.

При этом профсоюз подчеркнул, что поддерживает установленные для директоров школ и педагогов требования по владению госязыком с целью постепенного перехода на обучение только на госязыке.

Согласно предоставленной ГСКО информации, в сентябре были проведены проверки в 44 учебных заведениях в Риге, Даугавпилсе, Елгаве, Юрмале, Лиепае, Резекне, Вангажи, Виляке и Вентспилсе. Сотрудники службы констатировали, что в основном учебный процесс ведется на латышском языке, а в некоторых учебных заведениях введение единого подхода целенаправленно начато еще до начала учебного года и осуществляется качественно.

Однако примерно половина руководителей учебных заведений должны улучшить этот процесс, и перед большинством из них поставлены дополнительные задачи по успешному перехода к единой школе.

В пяти учебных заведениях ГСКО констатировала, что 12 педагогам необходимо пройти проверку на владение латышским языком. В то же время отмечено, что выделенное государством финансирование для помощников педагогов, групп продленного дня и логопедов является важной поддержкой для успешного перехода на латышский язык преподавания.

При посещении школ специалисты ГСКО проверяют, ведется ли образовательный процесс в день их посещения на латышском языке и обеспечил ли руководитель учебного заведения латышскую среду в школе. В день проверки учебный процесс во всех школах, кроме одной школы в Риге, проходил на латышском языке.

Также проверки показали, что почти все образовательные учреждения обеспечены учебными пособиями, но треть учащихся испытывают трудности с общением на латышском языке на уровне дошкольного образования, в 1-х и 4-х классах, и это связано не только с деятельностью образовательного учреждения, но и с используемым в семьях языком повседневного общения.

Министр образования и науки Анда Чакша неоднократно подчеркивала, что управления образования вместе с директорами школ должны обеспечить, чтобы в школах говорящие по-латышски учителя были не только "на бумаге".

Чтобы проверить, соответствуют ли требованиям знания латышского языка педагогами в школах нацменьшинств, ГСКО планирует посещать школы вместе с представителями самоуправлени. Запланированы также очередные аккредитации, чтобы убедиться в эффективности учебного процесса, и оценка работы директоров.

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