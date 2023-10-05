Изменения вступают в силу с четверга, 5 октября. В RPNC пояснили что расценка на услуги центра обновляются раз в год или два в соответствии с фактическими затратами.
Таким образом, дороже стали и многие другие услуги службы по оказанию психиатрической помощи и диагностике.
Уже сообщалось, что получить освобождение от теста по государственному языку могут те граждане России, у которых имеются ограничения в функционировании, связанные с состоянием здоровья, или диагноз, указанный в правилах Кабинета министров "Об объеме знания государственного языка, порядке проверки владения государственным языком и государственной пошлине за проверку владения государственным языком".
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