Заключение психиатра об освобождении от теста на знание государственного языка теперь обойдется почти в два раза дороже — платить придется 86 евро вместо нынешних 50 евро. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на в Рижский центре психиатрии и наркологии (RPNC).

Изменения вступают в силу с четверга, 5 октября. В RPNC пояснили что расценка на услуги центра обновляются раз в год или два в соответствии с фактическими затратами.

Таким образом, дороже стали и многие другие услуги службы по оказанию психиатрической помощи и диагностике.

Уже сообщалось, что получить освобождение от теста по государственному языку могут те граждане России, у которых имеются ограничения в функционировании, связанные с состоянием здоровья, или диагноз, указанный в правилах Кабинета министров "Об объеме знания государственного языка, порядке проверки владения государственным языком и государственной пошлине за проверку владения государственным языком".

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