Сегодня в Рижской Восточной клинической университетской больнице открылся воздушный переход, который соединил два крупнейших стационара и облегчит перемещение пациентов на обследования и консультации врачей, сообщила представитель больницы Илга Намниеце.

Переход длиной 500 метров соединяет стационар "Гайльэзерс" и Латвийский онкологический центр.

Планируется, что в рамках расширения клиники неотложной медицины и приема пациентов в ближайшие месяцы будет обеспечен переход и к ней.

Клиника неотложной медицины оказывает круглосуточную экстренную медицинскую помощь пациентам с острыми заболеваниями. Проект ее расширения планируется завершить в конце этого - начале следующего года, что позволит разделить потоки пациентов, обеспечив диагностику и лечение инфекционных заболеваний отдельно, соблюдая при этом строгие требования по предотвращению распространения инфекций.

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