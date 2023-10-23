"Рука болталась как чужая и не слушалась никаких команд". Так одна женщина в Facebook описывает свое состояние, в котором ей пришлось самостоятельно добираться до Больницы травматологии и ортопедии — иначе пришлось бы платить за неоправданный вызов медицинской бригады 84 евро. В Twitter разразилась нешуточная дискуссия — неужели сломанная рука не считается уважительной причиной, чтобы вызвать "неотложку"? Директор Службы неотложной медицинской помощи ( NMPD) Лиене Ципуле в комментариях объяснила, в каких случаях вызов считается оправданным.

Nu nez, augustā man gadījās nokrist uz ielas Rīgā, sasitos un bija lauzts viens pirksts rokai. Tiku līdz mājām un izsaucu ātro palīdzību. Mani bez kādām atrunām aizveda uz slimnīcu. — Daiga (@tetdaiga) October 22, 2023

Хотя некоторые комментаторы отмечали, что "неотложка" без вопросов везла их в больницу со сломанным пальцем, Ципуле подчеркнула: NMPD существует для тех случаев, когда нельзя ехать на троллейбусе.

"С травмой руки нужно немедленно ехать в травмпункт, но эта ситуация не опасна для жизни", — пояснила она, добавив, что основы первой помощи нужно освоить всем.

Priecājos par sabiedrības interesi, kāpēc, ar kādu mērķi un kādos gadījumos @NMPdienests dispečeri var nenosūtīt brigādi uz izsaukumu un aicinās cilvēku pašam doties uz traumpunktu. Būs, iespējams, gari, bet centīšos maksimāli koncentrēt galvenos aspektus un kliedēt arī mītus.⬇️ — Liene Cipule (@LieneCipule) October 23, 2023

Главная задача диспетчера, по словам Ципуле — правильно присвоить вызову степень приоритетности. Это называется триаж: термин из менеджмента, который применяется для процесса выбора задач в ситуациях, когда выполнить все задачи заведомо невозможно. Врачи должны в первую очередь реагировать на те вызовы, где счет идет на минуты и нужно спасать жизнь. Всегда должна быть свободная бригада, которую можно отправить на вызов высокой приоритетности. У триажа есть свои алгоритмы, чтобы избежать человеческого фактора и субъективности диспетчера.

"Как бы эмоционально тяжело ни было диспетчеру принимать такие решения, он знает, что цена — жизнь. Если он не отправит бригаду на легкую травму, она сможет выехать на помощь ребенку, который тонет, подростку, который выпал из окна, мужчине с болью в груди, беременной женщине с кровотечением, пожарному с ожогом", — объяснила Ципуле.

NMPD напоминает, что в 113 нужно звонить в ситуации, когда человек без сознания, если случилась остановка дыхания или внезапные нарушения дыхания, если тяжелая травма и сильное кровотечение, если есть подозрение на инфаркт и на инсульт и в других ситуациях, которые опасны для жизни.

В ситуации, когда человек без медицинского образования не может сам объективно оценить состояние здоровья, NMPD рекомендует проконсультироваться с семейным врачом или, если нет возможности, позвонить по консультативному телефону семейных врачей, пойти к дежурному врачу или обратиться в пункт неотложной помощи при больнице.

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