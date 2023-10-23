"Рука болталась как чужая и не слушалась никаких команд". Так одна женщина в Facebook описывает свое состояние, в котором ей пришлось самостоятельно добираться до Больницы травматологии и ортопедии — иначе пришлось бы платить за неоправданный вызов медицинской бригады 84 евро. В Twitter разразилась нешуточная дискуссия — неужели сломанная рука не считается уважительной причиной, чтобы вызвать "неотложку"? Директор Службы неотложной медицинской помощи ( NMPD) Лиене Ципуле в комментариях объяснила, в каких случаях вызов считается оправданным.
Хотя некоторые комментаторы отмечали, что "неотложка" без вопросов везла их в больницу со сломанным пальцем, Ципуле подчеркнула: NMPD существует для тех случаев, когда нельзя ехать на троллейбусе.
"С травмой руки нужно немедленно ехать в травмпункт, но эта ситуация не опасна для жизни", — пояснила она, добавив, что основы первой помощи нужно освоить всем.
Главная задача диспетчера, по словам Ципуле — правильно присвоить вызову степень приоритетности. Это называется триаж: термин из менеджмента, который применяется для процесса выбора задач в ситуациях, когда выполнить все задачи заведомо невозможно. Врачи должны в первую очередь реагировать на те вызовы, где счет идет на минуты и нужно спасать жизнь. Всегда должна быть свободная бригада, которую можно отправить на вызов высокой приоритетности. У триажа есть свои алгоритмы, чтобы избежать человеческого фактора и субъективности диспетчера.
"Как бы эмоционально тяжело ни было диспетчеру принимать такие решения, он знает, что цена — жизнь. Если он не отправит бригаду на легкую травму, она сможет выехать на помощь ребенку, который тонет, подростку, который выпал из окна, мужчине с болью в груди, беременной женщине с кровотечением, пожарному с ожогом", — объяснила Ципуле.
NMPD напоминает, что в 113 нужно звонить в ситуации, когда человек без сознания, если случилась остановка дыхания или внезапные нарушения дыхания, если тяжелая травма и сильное кровотечение, если есть подозрение на инфаркт и на инсульт и в других ситуациях, которые опасны для жизни.
В ситуации, когда человек без медицинского образования не может сам объективно оценить состояние здоровья, NMPD рекомендует проконсультироваться с семейным врачом или, если нет возможности, позвонить по консультативному телефону семейных врачей, пойти к дежурному врачу или обратиться в пункт неотложной помощи при больнице.