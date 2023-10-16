16 октября вступает в силу новый прейскурант услуг Службы неотложной медицинской помощи (NPMD). Плата на вызов бригады для оказания помощи, который не считается неотложным, возрастет с 74,35 евро до 84,93 евро.

Изменения в расценки вносятся ежегодно — с учетом фактических расходов. В этом году расценки повысились из-за выросших затрат на топливо и зарплаты самим медикам.

Изменения расценок касаются, во-первых, тех получателей платных услуг, которые в определенных ситуациях обязаны привлекать медицинские ресурсы. Например, бригады "неотложки" дежурят на различных мероприятиях — массовых концертах, спортивных мероприятиях и так далее.

Во-вторых, изменение расценок коснется тех лиц, которые не получают оплаченные из госбюджета медицинские услуги — то есть, сами оплачивают свое лечение. Также в тех случаях, когда вызов считается необоснованным, и за него взимается плата — цена на услугу вырастет.

Новые расценки

Согласно информации Министерства здравоохранения, плата на вызов бригады для оказания помощи, который не считается неотложным, возрастет с 74,35 евро до 84,93 евро.

Вызов бригады к человеку, который не получает оплаченные из госбюджета услуги здравоохранения, подорожает с 172,19 евро до 191,68 евро.

Транспортировка пациента в следующий ближайший стационар по просьбе самого пациента, если на это нет медицинских предписаний, будет стоить 87,28 евро вместо 67,21 евро.

Возрастет и плата за дежурство обычных бригад на мероприятиях. Один час такого дежурство будет стоить 104,3 евро вместо нынешних 87,12 евро.

Присутствие на мероприятии бригады интенсивной терапии/неотложной медицинской помощи будет стоить 115,25 евро в час вместо прежних 95,99 евро, присутствие специализированной бригады на мероприятии — 128,83 евро в час вместо прежних 106,49 евро, реанимационной бригады — 139,56 евро вместо прежних 114,39 евро.

Подорожает и обучение, которое проводит Служба неотложной медицинской помощи. Если раньше один час работы каждого сотрудника, которого привлекли к обучению, стоил всего 1,80 евро, то теперь — 12,31 евро. Полный курс первой помощи для одного человека будет стоить 507,58 евро вместо 499,58 евро.

Увеличены и расценки на топливо для медицинского транспорта — 0,32 евро за каждый километр вместо 0,26 евро. Медицинские справки будут стоить 10,57 евро вместо 7,70.

Кто платит за услуги "неотложки"?

Прейскурант платых услуг не распространяется на оказание экстренной медицинской помощи. Платные услуги "неотложки" в прошлом году использовали около 5000 человек.

В 2022 году в NPMD поступило 3697 вызовов в ситуациях, когда оказание помощи не считалось неотложным, 44% из них были платными. Еще 1617 раз "неотложку" вызывали лица, не имеющие право на получение государственных платных медицинских услуг, 63% из них были оплачены.

Еще в прошлом году бригады "неотложки" обеспечили транспортировку 111 пациентов в ближайшую больницу, где именно по желанию самого пациента может быть оказана соответствующая медицинская помощь, 99,9% этих услуг были оплачены.

Данные службы Национальной службы здоровья по лицам, получившим платные услуги в 2022 году, показывают, что 48% вызовов приходится на женщин, 52% — на мужчин.

Анализ возрастную структуру получателей платных услуг "неотложки" показал, что из всех таких вызовов в 2022 году 4,6% приходилось на пациентов в возрасте до 20 лет, 29,6% — в возрасте от 21 до 40 лет, 39,4% — в возрасте от 41 до 60 лет, 20% — в возрасте 61-80 лет, 6,5% — старше 80 лет.

Что можно делать вместо вызова "неотложки"?

NPMD призывает жителей всегда своевременно решать проблемы со здоровьем, чтобы не допустить более серьезных последствий. В случае более простых заболеваний и легких травм, а также при обострении уже имеющегося заболевания всегда следует в первую очередь обращаться к семейному врачу.

В ночное время и в выходные и праздничные дни, когда практики семейных врачей не работают, можно получить помощь, позвонив по телефону консультации семейных врачей 66016001 или обратившись к дежурному врачу пункта скорой медицинской помощи.

Более подробную информацию об альтернативных способах получения помощи или конкретных адресах и режиме работы медучреждений можно узнать в разделе Kur saņemt medicīnisko palīdzību на сайте Национальной службы здоровья или позвонив по информационному телефону 80001234.

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