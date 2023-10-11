В Рижском университете Страдиня вводится первый в вузах стран Балтии курс военной медицины, обязательный для всех студентов Медицинского факультета. Об этом сообщает программа Латвийского радио 4 "Домская площадь".

Как рассказал в эфире передачи руководитель учебной группы преподавателей курса военной медицины RSU Владимирс Войцеховскис, идея такого курса витала в воздухе со времен обретения независимости.

"30 лет мы жили в розовых очках – если вдруг что случится, прилетит Бэтмен на вертолете НАТО и всех спасет. В 2020 году правительство приняло Концепцию национальной обороны и теперь вузы должны представить курс военной медицины. Это будет обязательная программа для всех студентов Медицинского факультета RSU", — сказал преподаватель.

Как говорит Войцеховскис, речь не идет о подготовке военных врачей.

"Для этого просто не хватит времени. Чтобы стать военным врачом, необходимо 15 лет – отучиться шесть лет в вузе, плюс резидентура, плюс курсы офицеров... Это – ознакомление с основами военной медицины. Мы готовим цивильных врачей с навыками взаимодействия с армейскими медиками. Даем практические навыки экстренной медицинской и неотложной помощи, действующие в странах НАТО. В милитарной медицине количество пациентов одномоментно намного больше, чем в гражданской. Для этого разработаны специальные алгоритмы. Например, сортировка раненных. Это пригодилось во время эпидемии ковида и массового потока пациентов в больницы", — отметил Войцеховскис.

Он добавил, что часть студентов до сих пор приходит в вуз с недоумением — мол, зачем нам говорить о катастрофах в мирное время?

"Даже сейчас, когда идет война в Украине или Израиле, мы пытаемся думать, что это нас не касается. Но на месте Украины могли оказаться и мы… Прозрение среди студентов происходит уже на первых занятиях", — заключил преподаватель.

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