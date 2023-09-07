Дополнительные 41,3 миллиона евро, выделенные правительством на здравоохранение, не сильно улучшат положение больниц, заявил в интервью Латвийскому радио председатель правления Латвийского общества больниц Евгений Калейс.

По его словам, из этой суммы только 15 млн евро предназначены больницам, тогда как собственные расчеты больниц показывают, что к концу года на разницу между оказанными услугами и затратами понадобится почти 80 млн евро. Кроме того, уже в прошлом году государство задолжало больницам 88 миллионов евро.

Дополнительные деньги в больницах должны быть направлены на интенсивную терапию и реанимацию, где затраты самые большие, сказал Калейс.

Из-за нехватки финансирования запись на медицинские услуги, в том числе платные, переносится в больницах на следующий год.

Как сообщалось, правительство 5 сентября решило выделить дополнительно 41,3 млн евро на обеспечение доступности и непрерывности медицинских услуг.

Как указали в Минздраве, в 2022 и 2023 годах увеличилось число пациентов, доставленных в больницу бригадами неотложной помощи, что свидетельствует о недостаточной доступности амбулаторной помощи.

По некоторым видам услуг очередь на диагностические обследования превышает несколько месяцев. Например, среднее время ожидания магнитно-резонансной томографии составляет 173 рабочих дня, ультразвукового исследования — 115 рабочих дней, допплерографии — 114 рабочих дней.

Согласно предоставленным больницами отчетам о расходах, для покрытия расходов на электроэнергию в 2023 году им дополнительно необходимо 17,6 млн евро. По данным на 1 августа, в очередях на плановое лечение в стационарах стоят 26 000 пациентов, в том числе 13 500 — более 16 недель.

Ряд больниц, например, Даугавпилсская региональная больница, Екабпилсская региональная больница и Кулдигская больница, уже заявили о приближающемся банкротстве.

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