Правительство во вторник одобрило предложение отменить действие закона об управлении ситуацией с распространением инфекции Covid-19, а Министерство здравоохранения планирует сохранить и включить некоторые его нормы в закон об эпидемиологической безопасности.

Переходные положения закона об управлении ситуацией с распространением Covid-19 предусматривают, что закон действует до тех пор, пока существует угроза эпидемиологической безопасности, связанная с распространением этой инфекции.

На данный момент, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже выступила с заявлением об отмене чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения в международном масштабе, возникло основание признать закон об управлении ситуацией с распространением Covid-19 утратившим силу.

Однако, как указывает Минздрав, в связи с предложением об отмене этого закона необходимо обеспечить непрерывное действие отдельных его норм.

Принимая во внимание, что в мире еще есть места, где запрашивается сертификат Covid-19, Минздрав предлагает сохранить возможность для населения Латвии получать такие сертификаты. По этой причине данная норма будет перенесена в закон об эпидемиологической безопасности.

Нормы, касающиеся диагностики и отчетности о случаях заражения Covid-19, также продолжат действовать, чтобы в переходный период не возникло проблем со статистической информацией в связи с Covid-19.

Кроме того, впредь должны применяться нормы, касающиеся вакцинации против Covid-19, поэтому вакцинация в переходный период останется бесплатной для лиц из групп риска.

В то же время в Минздраве отмечают, что после отмены закона об управлении ситуацией с распространением Covid-19 необходимо обеспечить непрерывность работы системы VIVAT (единая сеть вакцинации), поскольку вакцинация против Covid-19 будет по-прежнему важна, особенно осенью, когда ожидается повторение вспышки Covid-19 и вакцинация будет актуальна для лиц из групп риска.

Кроме того, положительный опыт работы этой системы может быть эффективно использован для обеспечения доступности населению других вакцин, особенно против сезонного гриппа, поэтому данная норма также будет перенесена в закон об эпидемиологической безопасности.

В то же время законом об эпидемиологической безопасности планируется ужесточить регулирование карантинного режима в местах лишения свободы и применять его при любом распространении опасного инфекционного заболевания. В Минздраве поясняют, что такое решение необходимо, поскольку различные инфекции имеют свойство распространяться быстро и неожиданно, в результате чего необходимы незамедлительные действия руководителя Управления мест заключения. При этом ограничения должны быть соразмерны рискам эпидемиологической угрозы, подчеркивают в Минздраве.

Чтобы не лишать пациентов возможности обращаться за защитой прав пациентов в Государственное агентство лекарств в случаях, когда побочные эффекты вакцины против Covid-19 нанесли тяжелый или умеренный вред здоровью или жизни, Минздрав планирует включить эту норму закона об управлении ситуацией с распространением Covid-19 в закон о правах пациентов.

Таким образом, закон о правах пациентов планируется дополнить положением о том, что Кабинет министров определяет требования и порядок, в соответствии с которыми запрашивается, назначается и выплачивается компенсация или принимается решение об отказе, а также определяется размер компенсации в зависимости от тяжести ущерба, не превышающий 142 290 евро, если причинен тяжелый или умеренный вред здоровью или жизни пациента вследствие побочных эффектов вакцины против Covid-19.