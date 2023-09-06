До начала программы по оказанию услуг паллиативной помощи по месту жительства пациентов осталось всего 25 дней, однако политики до сих пор не утвердили необходимые законодательные изменения и не обеспечили нужное финансирование. Об этом агентству LETA рассказала соучредитель организации Hospiss.lv Илзе Зосуле.

По ее словам, в нынешней ситуации помощь неизлечимо больным пациентам на дому по-прежнему будет лежать на плечах близких, так как в бюджете финансирование услуги паллиативной помощи по месту жительства не предусмотрено.

В организации отмечают, что в ближайшие недели Минздрав планирует объявить конкурс на поставщиков услуги паллиативной помощи на дому, однако никаких необходимых изменений в нормативные акты внесено до сих пор не было.

В частности, для внедрения и развития услуг мобильной паллиативной помощи по месту жительства пациента необходимо внести поправки как в закон "О лечении", так и в закон "О социальных услугах и социальной помощи", также должны были быть разработаны новые правила Кабинета министров.

"Пока этого не было сделано, поэтому есть риск, что после объявления результатов закупки оказывать услугу будет невозможно. Продвижение услуг, необходимых пациентам хосписа, по коридорам власти, к сожалению, столкнулось почти со всеми возможными препятствиями", — отметила Зосуле.