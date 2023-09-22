Официальную информацию о продолжающихся разногласиях между сотрудниками Центра неотложной медицинской помощи Клинической университетской больницы им. П. Страдиня (PSCUS) приходится вытаскивать из конфликтующих сторон клещами. Конфликт между руководителем PSCUS Робертом Фурманисом и несколькими его подчиненными обострился до такой степени, что дело дошло до суда. Delfi объясняет, что произошло и могут ли от этого пострадать пациенты.

Спор между двумя сторонами будет рассмотрен в Рижском городском суде 9 октября, а в настоящее время начат гражданский процесс. Истцом по делу выступает фельдшер Вероника Шамарина. Она оспаривает приказ руководства больницы об изменении ее должностных обязанностей. Также она требует компенсации морального ущерба.

Психологический террор

В начале года конфликт между руководством и медицинским персоналом произошел и в университетской больнице на другом берегу Даугавы — в клинике онкологической хирургии Латвийского онкологического центра. Конфликт в больнице Страдиня отличается тем, что был подан судебный иск.

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