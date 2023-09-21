Земгальский районный суд в Елгаве начал рассматривать уголовное дело, в рамках которого одним из обвиняемых является руководитель Центра неотложной медицинской помощи Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня Робертс Фурманис. Он и еще несколько медиков предстали перед судом за избиение мужчины во время развлекательного мероприятия в 2014 году.

Согласно публично доступной информации, по делу проходят Фурманис, Артурс Шонс, Сантис Поданс, Рустам Юнусов и Валдис Скотелис. Им предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений средней тяжести, совершенных в группе. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, пробционного надзора, общественных работ или денежного штрафа.

Фурманис ранее занимал должность начальника Земгальского регионального центра Службы неотложной медицинской помощи, а также был вице-президентом Латвийского общества врачей. Еще трое обвиняемых в 2014 году работали в "неотложке" помощниками врача, а четвертый — реаниматологом.

Согласно обвинительному заключению, в 2014 году обвиняемые с коллегами находились на вечеринке в Елгавском крае, где употребляли алкоголь. В какой-то момент на мероприятии появился мужчина, которого никто из участников не приглашал — он приехал забрать свою спутницу жизни. Между ним и обвиняемыми вспыхнул конфликт, во время которого один из обвиняемых, разозлившись на незваного гостя, нанес ему два удара по лицу.

Упомянутого мужчину вывели с мероприятия, где его продолжили избивать остальные обвиняемые. В том числе, они наносили удары ногами. Затем избитого столкнули в канаву.

Фурманис не стал комментировать дела девятилетней давности, но указал, что своей вины в содеянном не признает.

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