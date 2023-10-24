Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс из Национального объединения хочет ввести новую традицию в День Лачплесиса, предлагая рижанам ставить свечи в парке Узварас. Об этом пишет LSM.lv.

По его мнению, таким образом этому месту будет возвращено его историческое значение - парка в честь победы над бермонтовцами.

Служба государственной безопасности (СГБ) пока никак не прокомментировала это предложение, но бывший мэр Риги Мартиньш Стакис, ныне представляющий оппозицию, считает, что первоначально предназначение парка было иным.

"Логично поминать героев в месте, которое для этого и было создано", - заявил Ратниекс, напомнив, что парк задумывался в честь героев Латвии.

Эту идею планируется обсудить на заседании думской коалиции. Ратниекс отметил, что мероприятие необходимо будет согласовать с органами безопасности, в том числе со СГБ.

В СГБ воздержались от подробной оценки идеи зажжения свечей в парке Узварас и того, не будет ли это мероприятие использовано провокаторами, отметив лишь, что СГБ проинформирована об этой идее и будет оценивать ее в контексте других событий в стране и за ее пределами.

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