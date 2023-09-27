Работы по восстановлению Парка победы идут полным ходом — их планируется завершить ко Дню Лачплесиса, 11 ноября. Об этом сообщает телеканал TV3.

После сноса Памятника победы парк остается закрыт для посетителей уже больше года. Последние полгода здесь ведутся активные строительные работы — на месте снесенного монумента обустраивается зона отдыха.

Планируется, что парк будет открыт для жителей уже к 11 ноября — этому способствуют благоприятные погодные условия для строительных работ.

“Мы ожидаем, что к ноябрю завершим 99,99% [работ], оставив вопрос только о посадке деревьев”, — заявил телеканалу Владимир Озолиньш, директор департамента недвижимости Рижской думы.

Предполагается, что Парк победы станет местом проведения спортивных, развлекательных и культурных мероприятий для рижских и гостей столицы. Основная цель — создать среду для различных спортивных занятий (беговые, велосипедные, лыжные дорожки).

Также будет полностью переделан бетонный бассейн, построены новые пешеходные дорожки, зеленые насаждения, мостики, места отдыха и детские площадки.

Как отмечает телеканал, уже сейчас Парк победы полностью преобразился — экскаваторами созданы специальные холмы, под ними — тоннели, чтобы пешеходы и спортсмены-отдыхающие не мешали друг другу.

На территории парка также будут размещены исторические информационные стенды.

Ранее Рижская дума поддержала проект реконструкции парка Победы. Он будет стоить 7 695 900 евро.

Из бюджета самоуправления на эти цели будет выделено 1695 900 евро, а шесть миллионов планируется занять в Госкассе со сроком погашения кредита до 20 лет и отсрочкой выплаты основной суммы кредита до трех лет.

В 2024 году планируется продолжить благоустройство парка — на втором этапе будут созданы зоны активного отдыха ближе к улице Херманя. В этой части парка будут площадки для различных видов спорта, также планируется оборудовать детскую водную площадку.

Торжественное открытие будущего парка состоялось в 1910 году, и он получил название Петровского. В 1923 году он был переименован в парк Победы в честь четвертой годовщины победы над армией Бермонта.

В 1936 году было принято решение о строительстве площади Победы в парке. В 70-х годах прошлого века в СССР было начато обширное строительство памятников советским воинам, в результате чего возникла идея воздвижения памятного монумента в Риге. Памятник в парке Пардаугаве был открыт 5 ноября 1985 года. 25 августа 2022 года мемориальный комплекс в парке Победы был демонтирован.

Уже сообщалось, что Латвийский университет намерен потратить 300 000 евро на "переосмысление Парка победы".

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