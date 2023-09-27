После сноса Памятника победы парк остается закрыт для посетителей уже больше года. Последние полгода здесь ведутся активные строительные работы — на месте снесенного монумента обустраивается зона отдыха.
Планируется, что парк будет открыт для жителей уже к 11 ноября — этому способствуют благоприятные погодные условия для строительных работ.
“Мы ожидаем, что к ноябрю завершим 99,99% [работ], оставив вопрос только о посадке деревьев”, — заявил телеканалу Владимир Озолиньш, директор департамента недвижимости Рижской думы.
Предполагается, что Парк победы станет местом проведения спортивных, развлекательных и культурных мероприятий для рижских и гостей столицы. Основная цель — создать среду для различных спортивных занятий (беговые, велосипедные, лыжные дорожки).
Также будет полностью переделан бетонный бассейн, построены новые пешеходные дорожки, зеленые насаждения, мостики, места отдыха и детские площадки.
Как отмечает телеканал, уже сейчас Парк победы полностью преобразился — экскаваторами созданы специальные холмы, под ними — тоннели, чтобы пешеходы и спортсмены-отдыхающие не мешали друг другу.
На территории парка также будут размещены исторические информационные стенды.
Ранее Рижская дума поддержала проект реконструкции парка Победы. Он будет стоить 7 695 900 евро.
Из бюджета самоуправления на эти цели будет выделено 1695 900 евро, а шесть миллионов планируется занять в Госкассе со сроком погашения кредита до 20 лет и отсрочкой выплаты основной суммы кредита до трех лет.
В 2024 году планируется продолжить благоустройство парка — на втором этапе будут созданы зоны активного отдыха ближе к улице Херманя. В этой части парка будут площадки для различных видов спорта, также планируется оборудовать детскую водную площадку.
Торжественное открытие будущего парка состоялось в 1910 году, и он получил название Петровского. В 1923 году он был переименован в парк Победы в честь четвертой годовщины победы над армией Бермонта.
В 1936 году было принято решение о строительстве площади Победы в парке. В 70-х годах прошлого века в СССР было начато обширное строительство памятников советским воинам, в результате чего возникла идея воздвижения памятного монумента в Риге. Памятник в парке Пардаугаве был открыт 5 ноября 1985 года. 25 августа 2022 года мемориальный комплекс в парке Победы был демонтирован.
Уже сообщалось, что Латвийский университет намерен потратить 300 000 евро на "переосмысление Парка победы".